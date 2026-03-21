Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze Kent Meydanı'nda düzenlediği ramazan etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ramazan Çadırı'nda düzenlenen iftar buluşmaları, sahne gösterileri, çocuk etkinlikleri ve atölyeler, 7'den 70'e binlerce Gebzeli vatandaşı bir araya getirdi. Eski ramazanları hatırlatan etkinlikler, Ramazan ayının manevi iklimini Gebzelilere doyasıya yaşattı.

BİNLERCE VATANDAŞ AYNI SOFRADA BULUŞTU

Ramazan ayı boyunca Gebze Kent Meydanı'nda kurulan iftar sofraları binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen iftar programlarında her gün binlerce kişi aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açtı. Paylaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği iftar programları ramazanın bereketini Gebze Kent Meydanı'nda yaşattı.

ÇOCUKLAR RAMAZAN'IN NEŞESİNİ YAŞADI

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Ramazan Çadırı'nda düzenlediği sahne programları ve çocuk etkinlikleri miniklerden büyük ilgi gördü. Tiyatro gösterileri, sahne oyunları ve eğlenceli programlarla çocuklar keyifli anlar yaşarken, aileler de Ramazan akşamlarının manevi atmosferini birlikte paylaştı. Çocuklar sahnelenen gösterilerle hem eğlendi hem de ramazanın kültürel zenginliğiyle tanışma fırsatı buldu.

GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİ

Ramazan etkinlikleri kapsamında 'Hacivat ve Karagöz', 'Meddah' ve 'İbiş' gibi geleneksel ramazan gösterileri sahneye taşındı. Eski ramazanların vazgeçilmez eğlenceleri arasında yer alan bu gösteriler, özellikle çocuklardan büyük ilgisi gördü. Gebze Kent Meydanı'nda sahnelenen programlarla geçmişten günümüze uzanan Ramazan gelenekleri yeniden canlandırıldı.

ATÖLYELERE YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Ramazan çadırında gün boyunca çocuk ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. Çocuk atölyelerinde minikler çeşitli etkinliklerle hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Yetişkinler için düzenlenen hobi atölyelerinde ise katılımcılar üretmenin keyfini yaşadı. Böylece Ramazan çadırı gün boyu yaşayan bir etkinlik alanına dönüştü.

SAHNE PROGRAMLARI VE KONSERLER

Ramazan ayı boyunca düzenlenen konserler, ilahi dinletileri ve sahne programları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Her akşam farklı bir programın sahnelendiği etkinliklerde vatandaşlar hem eğlendi hem de Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşadı. Çocuk gösterileri ve sahne etkinlikleri meydanı dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

MUKABELE PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Ramazan etkinlikleri kapsamında Gebze Kent Meydanı'nda her gün mukabele programı da düzenlendi. Öğle saatlerinde gerçekleştirilen programda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilavetine eşlik ederek Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşadı. Mukabele programı Ramazan ayı boyunca vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER İLGİ GÖRDÜ

Ramazan etkinlikleri kapsamında Gebze Kent Meydanı'nda kurulan KO-MEK Sepeti el emeği ürünleri satış çadırı da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. KO-MEK kursiyerleri ve üretici kadınların hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerle buluşurken, kadın emeğinin görünür kılındığı bu alan Ramazan etkinliklerine ayrı bir değer kattı. Vatandaşlar hem ürünleri inceleme hem de kadın emeğini destekleme fırsatı buldu.

RAMAZAN'IN BİRLİK VE PAYLAŞMA RUHU YAŞANDI

Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler sayesinde vatandaşlar Ramazan ayı boyunca bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Çocukların kahkahaları, sahne programları ve geleneksel etkinliklerle Ramazan'ın manevi atmosferi Gebze'de dopdolu yaşandı.