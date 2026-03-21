Kocaeli sokaklarında 'Kocaeli Abisi' olarak tanınan Bilgin Parıltan, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü sessiz ama devasa iyilik hareketinin sonuçlarını paylaştı. Parıltan, 'Bizimkisi koltuk davası değil, gönül davasıdır' diyerek protokol peşinde koşanlara anlamlı bir mesaj gönderdi.

KOCAELİ (İGFA) - Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirve yaptığı mübarek ramazan ayında, Kocaeli'nin en ücra köşelerine kadar ulaşan Bilgin Parıltan, bayram öncesi iyilik bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle kurulan bu gönül köprüsü, bu yıl binlerce yüreğe dokunarak şehre umut oldu.



'Parıltan İyilik Hareketi' kapsamında sahada bizzat ter döken Bilgin Parıltan, emanetlerin adresine nasıl ulaştığını şu şeffaf tabloyla özetledi:

300 Aileye Ziyaret: 300 ailenin kapısı bizzat çalındı, hayırseverlerin selamı iletildi.

Alışveriş Özgürlüğü: Ailelerin kendi ihtiyaçlarını onurlarıyla karşılayabilmesi için yaklaşık 260 Bin TL değerinde 150 adet BIM alışveriş kartı dağıtıldı.

Acil Yaralara Merhem: İhtiyaç sahibi vatandaşların biriken borçları,faturalar, ilaç masrafları ve diğer zaruri ihtiyaçları için 300 Bin TL tutarında nakit zekat ve fitre yardımı sağlandı.

Mutfaklara Bereket: Toplam değeri 240 Bin TL olan 300 adet gıda kolisi, ihtiyaç sahibi hanelerin mutfaklarına teslim edildi.



'Koltuk Değil, Gönül Davası'

Bilgin Parıltan, yaptığı değerlendirme konuşmasında liyakat ve samimiyet vurgusu yaparak mevcut sivil toplum anlayışına da bir ayna tuttu. Parıltan: 'Bizim için bu ay sadece oruç değil; dertle dertlenmek, eksik olanı tamamlamaktı. Kocaeli'nin arka sokaklarındaki dertlerin yanındayız. Bizimkisi koltuk davası değil, gönül davasıdır' ifadelerini kullandı.



İyilik Taşımaya Devam

Halk arasında 'Kocaeli'nin Abisi' olarak anılan ve lüks makam odaları yerine yardım kolileriyle dolu arabasında mesai harcayan Parıltan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 'Sizlerin desteğiyle kapı kapı dolaştık, gönüllere köprü olduk. Bu iyilik kervanına omuz veren, duasını eksik etmeyen herkesten Allah razı olsun. Sizin sayenizde iyilik taşımaya ve derman olmaya kararlılıkla devam edeceğiz!'

Kocaeli kamuoyu, şeffaf yönetimi ve gerçek saha çalışmasıyla Bilgin Parıltan'ın bu hareketini, şehre örnek bir 'sivil dayanışma modeli' olarak nitelendiriyor.