GTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerimiz, Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen ulusal tasarım yarışmasında 'Bağ Meydanı' projeleriyle eşdeğer ödüle layık görüldü.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), akademik birikimini ulusal çapta projelere ve başarılara dönüştürmeye devam ediyor. GTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencilerimiz Ertuğrul Emre Hüsrev, Yusuf Çiftci, Ataberk Kahraman, Yasemin Demir ve İrem Duymaz, Ankara Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 'Fatih Stadı Alanı Tasarımı Fikir Projesi Yarışması' kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

GTÜ öğrencileri tarafından hazırlanan 'Bağ Meydanı' başlıklı proje, jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Eşdeğer Ödül almaya hak kazandı. Yarışma; Ankara ili Keçiören ilçesinde bulunan ve işlevini yitirmiş olan eski Fatih Stadı alanının, kentsel ölçekte tasarım düşünceleriyle yeniden canlandırılmasını ve zenginleştirilmesini amaçlıyordu.

Ankara Keçiören Belediyesi Fatih Stadı Alanı Tasarımı Fikir Projesi Yarışması için 116'si profesyonel, 37'si öğrenci kategorisinde olmak üzere toplam 153 proje başvurusu alındı. Yarışma sergisi, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde görülebilecek. Projelerin detaylı tartışılacağı ve ödül töreninin gerçekleşeceği kolokyum ise 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.