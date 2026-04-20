Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mudanya Şubesi, 23 Nisan kapsamında öğrencilere yönelik resim, şiir ve kompozisyon etkinliği düzenliyor. Katılan öğrencilere 'Çocuklar İçin Nutuk' kitabı hediye edilecek.

BURSA (İGFA) - ADD Mudanya Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe genelindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik bir etkinlik başlattı. Etkinlik kapsamında öğrencilerden 23 Nisan temalı resim, şiir veya kompozisyon hazırlamaları istendi.

Çalışmalarını Mudanya Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde bulunan derneğe ulaştıran öğrencilere, 'Çocuklar İçin Nutuk' kitabının hediye edileceğini duyuran ADD Mudanya Şube Başkanı Soyer Kazancı, başvuruların 2 Mayıs 2026 tarihine kadar veliler ya da mahalle muhtarları aracılığıyla yapılabileceği belirtti.

Çocuklarda Cumhuriyet ve Atatürk bilincinin pekiştirilmesi açısından önemli olan etkinlikte yarışma olmadığını ifade eden Başkan Kazancı, 'Amacımız çocukların milli bayram bilincini güçlendirmek ve sanatsal ifade becerilerini desteklemektir. Katılan her öğrencimize Nutuk'u hediye edeceğiz' diye konuştu.