Gebzeli gazeteci Levent Altun, düğün ve nişan haberleri sonrasında ayrınlarınların haberlerini silmekten bıktığını ifade ederek, "Hiç kimse düğün nişan haberi ricasında bulunmasın" diyerek tirajikomik bir paylaşımda bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Levent Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Arkadaşlar, lütfen bundan sonra hiç kimse düğün ve nişan haberi ricasında bulunmasın" Ayrılanların haberlerini silmeye çalışmaktan gına geldi artık..!" diye yazdı.

Hem trajikomik hem düşündürücü bu paylaşım, boşanma oranlarının arttığı ve bu konuda önlemler alınması gerektiğini ortaya koydu.

Gebze Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Levent Altun, "Boşanan ve ayrılan çifler verdiği ilanları sildirmek isteyince bize ayrıca bir iş yükü oluşturuyor. Aile birliği kutsal bir müessese. Lütfen iyi düşünüp, iyi tanıyın birbirinizi öyle karar verin" diyerek öğütler verdi.

Paylaşıma yapılan yorumlarda gazeteci Altun'a cevap veren kullanıcılar ise, "Sizin yine işiniz zor değil. Bir de dövmecileri düşünün. İsmini yaz, sil" ifadelerini kullandı.