Gebze’de “Sıfır Atık” projesi kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşü, öğrenciler ve protokolün katılımıyla Eski Çarşı’da başlayıp Kent Meydanı’na son buldu.KOCAELİ (İGFA) - Çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hayata geçirilen “Sıfır Atık” kapsamında Gebze’de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Eski Çarşı’da başlayan yürüyüş, Kent Meydanı’nda sona erdi.

Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, belediye meclis üyeleri, Gebze Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu çok sayıda öğrenci, öğretmen, çevre gönüllüsü katıldı.

GERİ DÖNÜŞÜME KULAK VER

Ellerinde çevre temalı pankartlar ve dövizlerle yürüyen öğrenciler, “Gelecek için sıfır atık”, “Temiz çevre, temiz gelecek” Geri Dönüşüme Kulak ver” gibi sloganlar eşliğinde çevreye duyarlılık mesajları verdi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar da etkinliğe alkışlarla destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık” projesine destek yürüyüş 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında son buldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yürüyüş etkinliği sonrası yaptığı açıklamada, “Sıfır Atık” projesi yalnızca bir çevre hareketi değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara karşı sorumluluk olduğunu belirterek, bu bilinçle yürütülen çalışmalara çocukların da sahip çıkması umut verici olduğunu kaydetti.