Kurban Bayramı öncesinde mesai arkadaşları ile bayramlaşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Ailelerimizle, dostlarımızla idrak edeceğimiz bayramı, bayram tadında kutlamayı nasip etsin” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşma töreninde belediye personellerinin bayramlarını tek tek tebrik etti. Bayramlaşma töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında Başkan Büyükgöz,“Değerli mesai arkadaşlarım, bizler eserler yaptık çözümler ürettik ve bunların hepsinin altında sizlerin imzası çabası gayreti var. Ben bir gemi kaptanı olarak görevimi yaptım.

BAŞARIDA VE HİZMETLERDE İMZAMIZ VAR

Ancak burada bir arada dayanışma içerisinde gayret olmasa, hiçbir başarıdan söz edilemez. Geçtiğimiz beş yıl içerisinde azimle gayretle işine sahip çıkarak emeğini ortaya koyup halisane bir tavırla çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, ailelerimizle dostlarımızla idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nı bayram tadında kutlamayı yüce rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.