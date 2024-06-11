Gebze Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu, kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu, kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği Haziran ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu, yoklama ve bir önceki oturuma ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı. Meclis oturumunda, gündemde yer alan Plan Bütçe Komisyonunun Numarataj Şefliği tarafından yapılan işlemler için 2024 Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Ücretlere ek karar alınmasına ilişkin raporu; Plan Bütçe Komisyonunun Gebze Kültür Merkezi Nikah Salonları, Bilim Sanat Merkezi ve Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi 2024 yılı ücret tarifesinin güncellenmesine ilişkin teklifi; Plan Bütçe Komisyonunun Tatlıkuyu Kapalı Pazar Yeri (Nostalji ve Antika Çarşısı) 2024 yılı ücret tarifesinin güncellenmesine ilişkin raporu ve Plan Bütçe Komisyonunun 2024 Yılı Tarifelerin güncellenmesine ilişkin raporu oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı. Hukuk dilekçe tetkik ve isimlendirme komisyonu raporunda yer alan Yeni Kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu ise oy birliği ile kabul edildi. Gebze Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 2 Temmuz Salı günü saat 15’te toplanacak.