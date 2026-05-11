Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesindeki dev ulaşım yatırımı olan 'Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşak Projesi'ni' tamamladı. Trafiğe nefes, bölgeye estetik bir görünüm kazandıran proje, yol güvenliğini de en üst noktaya çıkaracak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 6 ay önce başlatılan proje kapsamında inşa edilen yeni yol, tüm aşamaların tamamlanmasıyla birlikte trafiğe açıldı. Aydınlatma direklerinin de monte edilmesiyle bölgenin hem altyapısı hem de üstyapısı güçlendirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLADI

Gebze bölgesinin en önemli trafik noktalarından biri olan Eskihisar'daki köprülü kavşak projesi ile hem altyapı güçlendi hem üstyapı modern bir görünüme kavuştu. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının sürdüğü projede 22 adet çelik poligon aydınlatma direğinin montajıyla estetik görünüm de güçlendirildi.

Çalışmalar kapsamında doğu ve batı köprülerinde 120 santimetre çapında toplam 86 kazık çakılarak zemin güçlendirmesi gerçekleştirildi. 35 metre açıklığa sahip modern köprüde 4 adet kenar ayak imalatı yapılırken, 16 bin 500 metreküp toprakarme dolgu ve 19 adet öngerilmeli kirişin montajı tamamlandı.

ÜSTYAPI GÜZELLEŞİRKEN ALTYAPI SAĞLAMLAŞTIRILDI

Proje yalnızca ulaşım odaklı kalmayarak altyapıyı da kapsadı. Bu doğrultuda yağmur suyu kanalları ve V kanal imalatlarıyla bölgenin altyapısı güçlendirildi. Üstyapı çalışmalarında ise asfalt serimi, oto korkuluk montajı ve yaya güvenliğini artıran korkuluk sistemleri tamamlandı. Ayrıca yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla bölgeye modern aydınlatma sistemleri entegre edildi.