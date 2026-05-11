Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl ilk kez ev sahipliği yapan Aydın'da festival coşkusu sona erdi. Antik kentleri, köklü kültürel mirası ve Ege'ye özgü yaşam kültürüyle festival rotasına önemli duraklarından olan şehirde; konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk programlarına uzanan dokuz günlük kültür-sanat maratonu yoğun ilgi gördü.

AYDIN (İGFA) - Aydın Kültür Yolu Festivali kapsamında şehrin farklı noktalarında yer alan farklı disiplinlerden sergiler, sanatseverlerle buluştu. Burak Erim'in 'Düşlere Yolculuk' sergisi, renkler ve düşler arasında kurduğu özgün anlatım diliyle ziyaretçileri içsel bir yolculuğa davet ederken; 'Korunan Zaman: Arkeolojik Mirasın Görsel Yolculuğu' sergisi, Muhammed Diler'in objektifinden yansıyan karelerle kültürel mirasın korunmasına dikkat çekti.

'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisinde hüsn-i hat levhaları, Kâbe örtüleri ve Kur'an-ı Kerim nüshaları ziyaretçilerle buluşurken; 'Yaşayan Miras: Aydın Sergisi'nde hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, dokuma, ahşap ve sedef işleri başta olmak üzere pek çok geleneksel sanat ve zanaat unsuru sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Festival süresince sergiler yoğun katılımla takip edildi.

AYDIN'DA FESTİVAL COŞKUSU MÜZİKLE YÜKSELDİ

Aydın Kültür Yolu Festivali kapsamında Tekstil Park'ta gerçekleştirilen konserler, festival coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Ferhat Göçer, Hande Ünsal, Emre Altuğ, Madrigal, Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Sefo ve Buray, sevilen şarkılarını Aydınlı müzikseverlerle birlikte seslendirdi. Binlerce kişinin katıldığı konserlerde festival alanı her akşam büyük bir coşkuya sahne oldu. Festival kapsamında ayrıca Aydın Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Seikilos'la Gece Müzesi' etkinlikleri, antik çağın müzik mirasını günümüze taşıdı. Tralleis yakınlarında bulunan ve dünyanın bilinen en eski tam nota yazılı eseri olarak kabul edilen Seikilos Yazıtı'ndan ilhamla hazırlanan program, ziyaretçilere müzik ve arkeolojiyi bir arada deneyimleme imkanı sundu. 'Müzede Mûsıkî: Münir Nurettin Selçuk Anma Programı' konseri ise Türk müziğinin önemli isimlerinden Münir Nurettin Selçuk'un eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Atilla Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Anadolu Ezgileri', 'Tango Tango' ve Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı konserleri de festival programına farklı bir müzikal atmosferler kattı.

AYDIN MUTFAĞI FESTİVALLE GÖRÜNÜRLÜK KAZANDI

Festival kapsamında hayata geçirilen 'Lezzet Noktası' projesi, Aydın'da ilk kez uygulanarak kentin gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturdu.

Seçkide yer alan 40 restoran; tahinli pide, yuvalama, keşkek ve yöresel ot yemekleri başta olmak üzere Aydın mutfağının öne çıkan lezzetlerini festival ziyaretçileriyle buluşturdu. Festival kapsamında gastronomi programına katılan Şef Ahmet Güzelyağdöken ise yerel mutfak kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sundu. Festival boyunca oluşturulan gastronomi rotası, Aydın'ın köklü mutfak kültürünü görünür hale getirdi.

SÖYLEŞİLER VE ATÖLYELER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Festival süresince düzenlenen söyleşi ve atölye programları, ziyaretçilere çok yönlü bir kültür-sanat deneyimi sundu.

Tarık Tufan'ın katılımıyla gerçekleştirilen söyleşi ve imza etkinliği kitapseverlerle buluşurken; 'Hatıralardaki Aydın' söyleşisinde kentin toplumsal hafızasında yer eden çocukluk yılları, mahalle kültürü ve geleneksel bayram yaşantıları ele alındı. Festival boyunca Tekstil Park Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sepet örücülüğü, keçe, deri işleme, kabak kemane, su kabağı, kırkyama, iğne oyası, tezhip, tel kırma, hesap işi, Türk işi ve körüklü çizme atölyeleri ise geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sundu. Atilla Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras: Kısa Film Gösterimleri' ile 'Yaşayan Miras Buluşması: Körüklü Çizme' programları ise kültürel mirasın görünmeyen yönlerini sanatseverlerle buluşturdu.

ÇOCUKLAR FESTİVALDE SANAT VE EĞLENCEYİ BİR ARADA YAŞADI

Aydın Kültür Yolu Festivali boyunca çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikler, minik katılımcılara eğlence ve öğrenmeyi bir arada sundu.

Tekstil Park'ta kurulan 'Çocuk Köyü' etkinlik alanı; şişme oyun parkları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, geleneksel yarışmalar, karagöz atölyesi ve VR balon turu gibi etkinliklerle çocukların buluşma noktası oldu. Aselsan Çocuk Şenliği ise teknoloji ve bilim temelli aktiviteleriyle yoğun ilgi gördü. Aydın İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Origamili Masallar', 'Duygular Kütüphanesi' ve 'Şifrelerin Peşinde Mavi Yolculuk' etkinliklerinde çocuklar yazar ve çizerlerle bir araya gelirken; Aydın Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Kültür Koruyucuları' ve 'Antik Aydın'ı Renklendirme Atölyesi' etkinlikleriyle kültürel miras bilinci güçlendirildi.

Festival boyunca düzenlenen çocuk atölyeleri, minik ziyaretçilerin sanatla iç içe vakit geçirmesine katkı sağladı.