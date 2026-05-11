Manisa Büyükşehir Belediyesi, sevgi ve fedakarlığın sembolü olan Anneler Günü'nde şehit annelerini yalnız bırakmadı. Şehitlerimizin emaneti olan anneleri ziyaret eden belediye ekipleri, Başkan Besim Dutlulu'nun selamlarını ve hediyelerini iletti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 10 Mayıs Anneler Günü kapsamında il merkezindeki şehit ailelerine yönelik özel bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü personeli Selçuk Yıldız ve beraberindeki heyet, şehit annelerinin kapısını çalarak bu anlamlı günde yanlarında oldu.

Şehit anneleriyle yakından ilgilenen ve taleplerini tek tek not alan Büyükşehir yetkilileri, 'Sadece bugün değil, yılın her günü annelerimizin emrindeyiz. Onlar bizlere kahramanlarımızın emanetidir' ifadelerini kullandı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit anneleri ise hatırlanmanın kendilerine büyük moral verdiğini belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ve ekibine teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN DUTLULU, 'HAKLARINI ÖDEYEMEYİZ'

Ziyaretlerle ilgili bir mesaj paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şehit annelerinin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu vurguladı.

Başkan Dutlulu, 'Vatanımız için en değerli varlıklarını feda eden aziz şehitlerimizin anneleri, bizlerin de annesidir. Onların yüzündeki bir tebessüm, bizim için her şeyden daha kıymetli. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olmaya, yaralarını sarmaya ve taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, yüreği sevgi dolu tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; ellerinden öpüyorum' dedi.