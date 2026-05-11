Güzelbahçe Belediyesi tarafından Anneler Günü kapsamında Yelki Düğün Salonu'nda düzenlenen yemekli etkinlikte, anneler unutulmaz bir gün yaşadı. Sevgi, emek ve paylaşma mesajlarınınöne çıktığı etkinlikte anneler; canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, unutulmaz bir gün yaşadı.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe'de Yelki Düğün Salonu'nda düzenlenen programa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda anne katıldı.

Etkinlik boyunca annelerle yakından ilgilenen Başkan Mustafa Günay, masaları tek tek ziyaret ederek annelerle sohbet etti ve kendilerine çiçek takdim etti. Samimi görüntülere sahne olan programda anneler, canlı müzik dinletisi eşliğinde hem eğlendi hem de bu özel günün mutluluğunu hep birlikte paylaştı.

Etkinlikte konuşan Başkan Mustafa Günay, annelerin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, 'Hayatımıza sevgileriyle yön veren, fedakârlıklarıyla bizleri büyüten tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Onların yüzünde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize' ifadelerini kullandı. Müzik dinletisi eşliğinde annelere yemek ikramında bulunulurken anneler, unutulmaz bir gün yaşadıkları etkinlik için Güzelbahçe Belediyesi'ne ve Başkan Günay'a teşekkür etti, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.