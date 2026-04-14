Gebze Belediyesi, Kadıllı Mahallesi Yediyer Yerleşik Ve Gelişim Alanında yürüttüğü 11 hektar alanda imar uygulamasını tamamladı. Planlama ve parselasyon çalışmalarının sonuçlanmasıyla birlikte bölgede mülkiyet yapısı düzenlenirken, planlı yapılaşmanın da önü açıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Uygulama kapsamında toplam 80 hak sahibi, düzenleme sonrası oluşan imar parselleri üzerinden tapularını almaya hak kazandı.

Böylece bölgede yaşanan mülkiyet sorunları çözüme kavuşurken, vatandaşların mülkiyet hakları güvence altına alındı.

Gerçekleştirilen düzenleme ile bölgede 63 adet yeni imar parseli oluşturuldu. 11 hektar uygulama alanının, toplam 7 hektar kısmı yapılaşmaya açılırken, parselasyon işlemleri planlama esaslarına uygun şekilde tamamlandı.

İmar uygulaması kapsamında önemli miktarda alan kamu ve umumi hizmetlerine ayrılarak kente kazandırıldı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 'ŞEHRİMİZİ PLANLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜTÜYORUZ.'

Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 'Kadıllı Mahallemizde hayata geçirdiğimiz bu imar uygulamasıyla hem vatandaşlarımızın mülkiyet haklarını koruyor hem de şehrimizi planlı bir şekilde büyütüyoruz. Sosyal donatı alanlarıyla güçlendirilmiş, düzenli ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.