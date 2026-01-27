Kocaeli'ye bağlı Gebze Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Gazze'nin Kadınları' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

KOCAELİ (İGFA) - Gerçek yaşam hikâyelerinden beslenen oyun, Gazze'de yaşam mücadelesi veren kadınların sesi olurken, salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Yazar ve yönetmen Sinem Şenel'in imzasını taşıyan oyun, savaşın gölgesinde hayatlarını sürdürmek zorunda kalan kadınların direnişini, acılarını ve umutlarını sahneye taşıdı. Gazze'de yaşanan insanlık dramına kadınların gözünden bakan anlatım, seyircide derin bir etki bıraktı.

DUYGUSAL ANLATIM, GÜÇLÜ PERFORMANS

Duygusal anlatımı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken gösterim, izleyicilere zaman zaman hüzünlü, zaman zaman umut dolu anlar yaşattı. Sahnedeki anlatım dili ve oyuncuların performansı, izleyicilerden tam not aldı.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VURGUSU

Ücretsiz olarak sahnelenen oyun, Gebze Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatroseverlerle buluştu. Gösterim, sanatı bir anlatım aracı olarak kullanarak toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan yapısıyla da öne çıktı.

UZUN SÜRE ALKIŞLANDILAR

Gösterim sonunda oyuncular, salonu dolduran izleyicilerin uzun süre devam eden alkışları eşliğinde sahneden uğurlandı. 'Gazze'nin Kadınları', GKM sahnesinde sergilediği güçlü anlatımla hafızalarda yer etti.