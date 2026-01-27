Muğla iline bağlı Ortaca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, ilçenin Güzelyurt Mahallesi'nde tarım alanı içerisinde izinsiz ve imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılar hakkında yasal süreci tamamladı.

MUĞLA ( İGFA) - 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında alınan karar doğrultusunda söz konusu kaçak yapıların kontrollü yıkım işlemleri gerçekleştirildi.



Ortaca Belediyesi, tarım alanlarının korunması ve planlı kentleşmenin sağlanması amacıyla denetimlerini ve çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Yapılan yıkımlar ile hem tarım arazilerinin korunması hem de sağlıklı ve düzenli kentleşmenin önünün açılması hedefleniyor.