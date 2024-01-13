Yerel seçimler öncesi Gaziosmanpaşa ’da gerçekleştirilen saha yoklamalarında mevcut Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta , halktan tam destek görüyor. İlçede yapılan sokak röportajlarında kentsel dönüşüm, spor, kültür ve sanat hizmetlerinin yanı sıra kadınlara ve gençlere sunulan hizmetler, halkın tercihinde ön plana çıkıyor.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri yaklaşırken siyasi partilerin adayları netlik kazanmaya başladı. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum’u açıklamasının ardından gözler ilçelere çevrildi. Kentsel dönüşüm, spor, kültür ve sanat hamleleriyle İstanbul’un son yıllarda en çok dikkat çeken ilçelerinden olan Gaziosmanpaşa’da vatandaş, mevcut Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile yeni dönemde de devam etmek istiyor. Sokak röportajlarında Gaziosmanpaşalıların büyük çoğunluğu, Başkan Usta’ya destek verdiğini açıklıyor.

“GÖNÜLDEN ÇALIŞAN BİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR”

54 yıldır Gaziosmanpaşa’da yaşadığını ifade eden emekli Erol Taşoluk, “Eski zamanları gözümün önüne getiriyorum gerçekten Gaziosmanpaşa bambaşka bir yer oldu, imkanlar çok arttı. İlçeye gönül veren, gönülden çalışan bir belediye başkanımız var. Bu da tabii hizmetlerine yansıyor. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

“HİZMETLERİN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUZ”

İlçe esnafı Ahmet Doğramacı, “Salihpaşa Caddesi’nde iş yerimiz var. Burada yapılan çalışmayı çok olumlu karşıladım. Müşterilerimiz araçlarını kolaylıkla park edebiliyor, yürüyüş yolu genişledi, bisiklet yolu yapıldı. Yani buranın hem görüntüsü değişti hem de daha işlek hale geldi. Bu da tabi işlerimize yansıdı. Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya çok teşekkür ediyoruz ve hizmetlerin devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIN BİRİ BİLGİ EVİNE, DİĞERİ SANAT AKADEMİSİNE GİDİYOR”

Çocuklarını Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kurslarına gönderdiğini söyleyen Fatma Sular, “İki çocuğum var. Biri bilgi evine gidiyor, diğer çocuğum bu dönem sanat akademisine yazıldı. İlçemizde bu hizmetlerin olması bizleri de mutlu ediyor. Yakınlarımıza, çevremize de tavsiye ediyoruz. Seçimlere gelecek olursak, tabii ki gönlümüz, Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta’dan yana” ifadelerini kullandı.