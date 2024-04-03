Yerel seçim sonuçlarına itirazlar devam ederken İstanbul-Gaziosmanpaşa’da AKP’nin talebi sonucu oy sayımına yeniden başlandı. CHP ile AKP’liler arasında kavga çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa’da yeniden başlayan sayımda sayılan sandık sayısı 53 oldu, Hakan Bahçetepe Başkanımız 8 oy artıya geçti.

Türkiye 31 Mart’ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sonuçların birbirine çok yakın geldiği yerlerde adaylar, ilçe kurullarına oy sayımına ilişkin itirazlarda bulunmaya devam ediyor. İstanbul’da da yarışın kıran kırana geçtiği Gaziosmanpaşa, Beykoz, Arnavutköy ve Ümraniye‘de sandık sonuçlarına itiraz edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa’da yeniden başlayan sayımda 12 sandıkta dört oy artıya geçtiklerini söyledi.

AKP itiraz etti GOP’ta yeniden sayım başladı

Gaziosmanpaşa’da CHP adayı Hakan Bahçetepe oyların yüzde 40,45’ini alarak birinci oldu. Mevcut belediye başkanı ve AKP’nin adayı Hasan Tahsin Usta ise oyların yüzde 40,12’sini aldı. İki aday arasındaki oy farkı ise sadece 879. AKP seçim sonuçlarına itiraz etti. Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu bu kararı kabul etti ve oyların sayılmasına karar verdi. CHP de İl Seçim Kurulu’na başvurdu ve itirazları reddedildi. CHP bu sefer Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Gaziosmanpaşa 3. İlçe Seçim Kurulu’nun kararını paylaştı, “YSK’ya yaptığımız itirazın sonucunun beklenmesi gerekirken, ısrarla sayımı başlatmaya çalışmaktadırlar. Sabık Bakan, GOP’tan elini çek! Belediyede yanlış işler yapmaktan vazgeçin! Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz” diye yazdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de konuya ilişkin şöyle yazdı:

“Gaziosmanpaşa’da İlçe Seçim Kurulu’nun yeniden sayım kararı ile ilgili itirazımız sonucu YSK toplantıdayken üç seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur. İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi ile görüştüm, gerekli güvenlik önlemeleri alınacak. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız.”

Gaziosmanpaşa’da İlçe Seçim Kurulu’nun yeniden sayım kararı ile ilgili itirazımız sonucu YSK toplantıdayken üç seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur. İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi ile görüştüm, gerekli güvenlik önlemeleri alınacak. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız.

Özgür Çelik’ten Bahçelievler tepkisi: “Bunun adı çifte standart”

Özgür Çelik, Bahçelievler’de seçim kurulunun rakip siyasi partinin meclis üyeliğine itirazını kabul ettiğini ancak belediye başkanlığında CHP’nin itirazını reddettiğini söyledi.

“Bunun adı çifte standarttır” diyen Çelik, Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım kararı alınıp Ümraniye’de ve Fatih’te itirazların reddedilmesine benzetti.

Çelik, Bahçelievler’de meclis üyeliği yeniden sayımında sayılan beş sandıkta bir oyun kendi hanelerine yazıldığını söyledi.