İstanbul'da CHP'nin zaferi ile sonuçlanan yerel seçimler sonrası itirazlar başlardı. Daha önce AKP'nin kalesi olarak bilinen Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da CHP az farkla da olsa Belediye Başkanlığını kazandı. Ancak Ak Parti çok az farkla kaybettiği bu iki ilçede seçimlere itiraç etti. AK Parti, Gaziosmanpaşa'da yapılan itirazın kabul edildiğini, Beykoz'da ise sürecin devam ettiğini bildirdi. Ak Parti temsilcileri, her iki ilçede de tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Gaziosmanpaşa'da CHP'li aday yüzde 0,33 farkla önde görünürken, Beykoz'da CHP'li aday yüzde 0,96 oy farkıyla önde bulunuyor

AK Parti temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak Gaziosmanpaşa ve Beykoz'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasını talep etti.

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Yöneticileri ilçede tüm oyların yeniden sayılmasını istediklerini ifade ederek AK Parti İl Yönetiminin Gaziosmanpaşa ve Beykoz başta olmaz üzere bazı ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz ettiğini ve sandıkların yeniden sayılmasını talep ettiklerini ifade ettiler.

Ak Parti olarak İlçede tüm oyların sayılmasını istediklerini ifade eden yetkili kişi, 1 ve 3 nolu seçim kurulunun sandıkların tümünün sayılmasına karar verdiğini, 2 nolu seçim kurulunun ise ret verdini söyledi. 2 nolu kurulun ret kararını hukuki süreç gereği il seçim işlerine itiraz ederek hukuki süreci takip ettiklerini kaydetti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Gaziosmanpaşa'da CHP'li Hakan Bahçetepe AK Parti'li Hasan Tahsin Usta'ya yüzde 0,33 fark attı. 107 bin 636 oy alan Bahçetepe, 106 bin 757 oy alan Usta'yı 879 oy farkla geçti.

Beykoz'da ise CHP'li Alaattin Köseler yüzde 0,96 oy farkıyla AK Partili Murat Aydın'ı geçti. 68 bin 453 oy alan Köseler ile 67 bin 20 oy alan Aydın arasındaki oy farkı 1433 oldu.