Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 101. yılı onuruna düzenlenen "Cumhuriyet Koşusu"na 2 bin sporsever katıldı. Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, “Biz Gaziosmanpaşa’yı sporla anılan bir ilçe haline getirmek ve spor alanlarını çoğaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimizi spora teşvik etmek istiyoruz” dedi.

Gaziosmanpaşa Sedat Balkanlı Spor Parkı önünden başlayan koşuya İstanbul’un 39 ilçesinin yanı sıra Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, Çanakkale, Erzurum, Bursa ve İzmir’den gelen sporseverler katıldı. En küçük yarışmacının 9, en büyüğünün ise 78 yaşında olduğu etkinlik, her yaştan vatandaşı bir araya getirerek, renkli görüntülere sahne oldu. 3 farklı kategoride düzenlenen yarışta, büyükler 6 bin metre, gençler 2 bin metre, çocuklar ise bin metrelik parkurda kıyasıya yarıştı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de eşi Gözde Bahçetepe ile birlikte koşuya katılarak, bu heyecana ortak oldu. Yarışın ardından dereceye girenlere toplamda 281 bin TL para ödülü takdim edildi. Öte yandan etkinlik alanında kurulan aktivitelerde çocuklar gönüllerince eğlendi.

“GENÇLERİMİZİ SPORA TEŞVİK ETMEK İSTİYORUZ”

Cumhuriyet’in 101. yılını kutlayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, “Biz Gaziosmanpaşa’yı sporla anılan bir ilçe haline getirmek ve spor alanlarını çoğaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimizi spora teşvik etmek istiyoruz. Bugün de ilçemizin sporla anılmasına katkı sağlayacak bir etkinlik ile Cumhuriyetimizi kutluyoruz. Salı günü de belediyemizin bahçesinde bir konser vereceğiz. Bütün vatandaşlarımızı o konsere davet ediyorum” dedi.

Yarışa katılan Yasin Aydoğdu, “İlk defa katılmama rağmen en iyi derecemi çıkardığım için mutluyum. Bundan sonra her yıl burada olacağız. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buraya oğlumla geldim o da şuan koşuyor. Seneye kızımı da getirmeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yarışmacılardan Ayfer Yoldaş ise, “Koşu biraz uzundu ama güzeldi. Koşuyu bitirebildim. Cumhuriyet benim için çok önemli. Yaşım 51 de olsa katılıp koşmak istedim” ifadelerini kullandı.

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