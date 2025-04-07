Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Eylül 1922 öncesi İzmir’e son kez baktığı ve “Bu şehre bir şey olacak diye çok korktum” dediği Belkahve’de, Bornova Belediyesi tarafından kent kültürüne kazandırılan Ata Anı Evi’nde özel bir buluşma gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde gaziler, Ata Anı Evi’ni gezerek Kurtuluş Savaşı’nın sembol alanlarından biri olan Belkahve’nin önemine dair bir sunuma katıldı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Başkan Ömer Eşki gazilere hitaben anlamlı bir konuşma yaptı.

Gazilere duyduğu minneti dile getiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Belkahve'nin sadece İzmir'in değil, tüm Türkiye’nin hafızasında yer eden bir nokta olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü Atatürk, 9 Eylül sabahı bu tepeden İzmir’e baktığında, o zaferin gururunu ve halkının özgürlüğe kavuştuğunu hissetti. Ama aynı zamanda, bu şehrin ve ülkenin bir daha asla esaret altına girmemesi için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini de düşündü. Biz de Atamızın izinden giderek Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Gaziler, Ata Evi’nin Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu yaşattığını ve bu tarihi alanın korunmasının çok değerli olduğunu belirtti. Belkahve’nin manevi atmosferini hisseden gaziler, Atatürk’ün ayak bastığı bu noktada bulunmanın gururunu yaşadı. Ata Anı Evi, geçmişten günümüze Kurtuluş Savaşı’nın hatıralarını canlı tutan bir mekân olarak, Bornova Belediyesi’nin kültürel mirasa sahip çıkma vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.