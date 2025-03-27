Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Evim Dünyalara Bedel” projesiyle Ramazan Bayramı öncesinde yaşlı ve engelli bireylerin evlerine misafir olmaya devam ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 10 yıldır sürdürdüğü projesini bu yıl da sürdürerek, kent genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerini üstlendiğini kaydetti.

Bugüne kadar 10 bin 259 haneye ulaşılan projeyle, 3 bin 957 hanede kişisel bakım, tamirat ve tadilat çalışmaları yapıldı. Ekipler, günlük ortalama 10 ila 14 hanede detaylı temizlik hizmeti vererek bayram hazırlıklarında vatandaşlara destek oluyor.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan sosyal incelemeler sonucunda belirlenen 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan bireyler ile yüzde 70 ve üzeri engelli olan, bakıma muhtaç 65 yaş altı vatandaşlar bu hizmetten faydalanabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, temizlik ve kişisel bakım hizmetlerine ek olarak boya-badana, ev kazalarını önleyici malzeme temini, soba kurulumu ve sökümü gibi hizmetler de sunuluyor.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yaşlı Koordinasyon Merkezi’ne kayıtlı danışanlar da Ramazan Bayramı öncesi unutulmadı. Merkezde hizmet alan yaşlı bireylerin kişisel bakım ve temizlik ihtiyaçları ekipler tarafından titizlikle karşılandı.