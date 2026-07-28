İstanbul Maltepe Belediyesi'nin yaz boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği 'Yazın Buluşma Noktası Maltepe' etkinlikleri kapsamında sahnelenen Antonio'nun Kukla Tiyatrosu, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde çocuklara unutulmaz bir akşam yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükbakkalköy Mahallesi Selanik Parkı yanında gerçekleştirilen ücretsiz gösteride minikler, kukla karakterlerinin renkli dünyasında hayal gücü, dostluk ve eğlence dolu bir yolculuğa çıktı. Çocukların kahkahalarıyla şenlenen etkinlikte aileler de gösteriyi ilgiyle takip ederek keyifli anlar yaşadı.

Yaz Çocuk Tiyatroları kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlenme hem de sanatla buluşma fırsatı yakalarken, interaktif bölümler sayesinde gösteriye aktif olarak katıldı. İlgi gören tiyatro gösterisi, yaz akşamına neşe ve renk kattı.

Maltepe Belediyesi, 'Yazın Buluşma Noktası Maltepe' etkinlikleriyle yaz boyunca çocukları ve aileleri kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmaya devam edecek.