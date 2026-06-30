Gaziantep'te 'Her Gebeye Bir Ebe' projesi için protokol imzalandı. Projeyle anne adaylarına bire bir ebe desteği sağlanırken, ebelik öğrencileri İUP kapsamında sigortalı olarak sahada uygulamalı eğitim ve istihdam imkanı elde edecek.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Gaziantep Üniversitesi, İŞKUR ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yürütülecek 'Her Gebeye Bir Ebe' Projesi için iş birliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında anne adaylarına gebelik sürecinde bire bir ebe desteği sağlanırken, ebelik öğrencileri de sahada uygulamalı eğitim ve istihdam imkânı elde edecek.

Gaziantep Valiliği Fuaye Salonu'nda düzenlenen törende imzalanan protokolle hayata geçirilen proje, anne ve bebek sağlığını güçlendirmeyi, normal doğumu teşvik etmeyi ve koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada projenin hem sağlık hem de eğitim açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ebelik öğrencilerinin teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulacağını söyledi. Başkan Şahin, 'Öğrencilerimiz öğrendikleri bilgiyi pratikte kullanmak istediklerini ifade etmişlerdi. Bu projeyle hem onların kariyer gelişimine katkı sunacağız hem de anne adaylarının ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacağız. Çocuklarımız sigortalı olarak görev alacak ve bu süreç meslek hayatları için önemli bir başlangıç olacak.' dedi.

Anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara da değinen Şahin, sağlıklı nesillerin sağlıklı gebelik süreciyle başladığını vurgulayarak, 'Her bir bireyimizin sağlıklı bir şekilde doğması ve yaşamını sağlıklı sürdürmesi en büyük hedefimiz.' ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise projenin birçok alanda önemli katkılar sağlayacağını belirterek, gebe okullarının güçlendirilmesiyle anne adaylarının bilinçli bir gebelik süreci geçireceğini ifade etti.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş de sağlıklı toplumların temelinin anne karnında atıldığını belirterek, projeyle ebelerin sağlık sistemindeki rolünün daha da güçleneceğini belirtirken, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Şen ise sağlıklı gebelik sürecinin sağlıklı nesiller için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek projeye destek veren kurumlara teşekkür etti. Ebelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Semra Çevik de projenin hem anne adaylarına hem de öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunacağını belirterek, öğrencilerin sahada daha etkin görev alacağını ifade etti.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mikail Özdemir de uygulamanın ebelik öğrencilerinin teorik bilgilerini sahada pekiştirmesine katkı sağlayacağını belirtti.

HER GEBEYE BİRE BİR EBE DESTEĞİ

Proje kapsamında Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hastaneler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi ile Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki gebe okulları koordineli olarak hizmet verecek.

Her anne adayına bir ebe atanacak, sekiz haftalık eğitim programları düzenlenecek, gebelik süreci dijital sağlık sistemleri üzerinden takip edilecek. Anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimi, emzirme danışmanlığı ve doğum sonrası rehberlik hizmetleri de sunulacak.

Proje kapsamında ayrıca normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla 'ebe süreklilik bakım modeli' uygulanacak. Aynı ebe tarafından düzenli takip edilen anne adaylarının sağlık süreçleri yakından izlenecek, riskli gebelikler erken dönemde tespit edilerek gerekli müdahalelerin zamanında yapılması sağlanacak.

Projenin eğitim ayağında ise Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri görev alacak. İşgücü Uyum Programı kapsamında sahada uygulamalı eğitim alacak öğrenciler, sigortalı çalışma imkânı elde ederek meslek hayatına hazırlanacak.