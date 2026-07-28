Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' kapsamında şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda sokak satıcılarına yönelik 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 548 şüpheli tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nun detaylarını paylaştı.

Bakan Gürlek, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi. Açıklamaya göre operasyon kapsamında toplam 548 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlenirken, düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 382 kişi gözaltına alındı. Dört şüphelinin yurt dışında firari olduğu, kalan 91 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Operasyonda görev alan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile sürece katkı sağlayan tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Bakan Gürlek, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Bakan Gürlek, açıklamasında, 'Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır.' ifadelerini kullandı.