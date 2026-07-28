Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK)'nun ilke kararıyla, kamu kurumlarının sınav sonuçları, personel alımı ve atama duyurularında kişisel verilerin internet ortamında paylaşılmasına yeni kurallar getirildi. Bundan sonra sonuçlara yalnızca ilgili kişiler erişebilecek, kişisel veri içeren ilanlar ise süre dolunca gecikmeden kaldırılacak.

ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kamu tüzel kişiliğini haiz veri sorumlularının internet ortamında kişisel veri paylaşımına ilişkin önemli bir ilke kararına imza attı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte kamu kurumlarının sınav, personel alımı ve atama süreçlerinde kişisel verilerin korunmasına yönelik yeni uygulamalar hayata geçirildi.

Karara göre, sınav sonuçları, personel alımı ve atama listeleri artık herkesin erişimine açık şekilde yayımlanmayacak. İlgili kişiler, sonuç bilgilerine kendilerine özel oluşturulacak güvenli erişim yöntemleriyle ulaşabilecek.

Ayrıca ad ve soyad, T.C. kimlik numarası, KPSS puanı, adres, telefon numarası gibi kişisel verilerin internet ortamında ifşa edilmesinin önüne geçilecek. Kişisel veri içeren duyuruların yayımlanma süresi sona erdiğinde ise içerikler gecikmeksizin kaldırılacak, silinecek veya anonim hale getirilecek.

KVKK'nın ilke kararıyla, kamu kurumlarının dijital ortamdaki veri işleme uygulamalarının kişisel verilerin korunması ilkelerine uygun hale getirilmesi ve vatandaşların mahremiyetinin daha etkin şekilde güvence altına alınması amaçlanıyor.