Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında ihtiyaç duyulan kent mobilyalarını kendi atölyesinde üreterek büyük bir tasarruf sağlıyor. Şehri güzelleştirirken belediye bütçesine ve kent ekonomisine de katkı sağlayan mobilyalarla Balıkesir'in her mahallesi güzelleşiyor.

BALIKESİR (İGFA) - Kent estetiğini güçlendiren kent mobilyalarını kendi atölyesinde üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, maliyetleri düşürerek büyük ölçüde tasarruf sağlıyor. Şehrin dört bir yanını güzelleştiren kent mobilyalarının üretim aşamasını yakından takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediye kaynaklarını verimli kullanmak ve üreten belediyecilik anlayışını büyütmek amacıyla yeni üretim atölyesini hayata geçirdi. Kamelyalardan, bank ve piknik masalarına kadar özenle üretilen bu mobilyalar, Balıkesir'in dört bir yanında vatandaşların kullanımına sunuluyor.

'EMEĞİMİZİ KENTİMİZİN HER KÖŞESİNE TAŞIYORUZ'

Kent mobilyalarının Balıkesir'in her mahallesinde fark yaratıp, şehre güzellik kattığını söyleyen Akın, 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak banklarımızı, kamelyalarımızı, kent mobilyalarını kendimiz üretiyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla çok daha ucuza mâl etmek için belediyemizin yeni üretim atölyesinde kent mobilyalarımızı artık kendi imkânlarımızla üretiyoruz. Böylece hem belediyemizin kaynaklarını daha verimli kullanıyor hem de kendi emeğimizi kentimizin her köşesine taşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

KALİTELİ VE DAYANIKLI MOBİLYALAR ŞEHRİ SÜSLÜYOR

Kendi atölyesinde üretim yapmaya başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, iklim koşullarına uygun, dayanıklı ve kaliteli mobilyalarla şehrin dört bir yanını süslüyor. Birbirinden dayanıklı ve kaliteli mobilyalar, Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ustaları tarafından özenle üretiliyor. 20 ilçenin tümünde kullanılmak üzere binlerce bank, piknik masası ve çatılı piknik masası yeşil alanlarda, sahil bantlarında ve sosyal yaşam alanlarında vatandaşların kullanımına sunuluyor.