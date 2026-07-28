Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi, Agroekoloji İklim Okulu ve kent bostanlarını ziyaret ederek ekolojik üretim ile sürdürülebilir tarım alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürülebilir tarımı desteklemek, ekolojik üretimi yaygınlaştırmak ve doğa dostu uygulamaları geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yetkililer, üretim, eğitim ve kent bostancılığı alanlarında hayata geçirilen projeleri ziyaret etti.

Yetkililer, ziyaret edilen alanlarda yürütülen çalışmaların mevcut durumu, üretim süreçleri ve projelerin geliştirilmesine yönelik planlamalar hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim süreçleri incelendi

Saha programının ilk durağı, Kayapınar ilçesinde 14 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi oldu. Tesis alanını gezen yetkililer, tıbbi ve aromatik bitkilerin dikim, bakım, hasat ve işleme aşamalarını yerinde inceledi ve tesisin üretim kapasitesi ve yürütülen çalışmalar hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı. Tesiste yetiştirilen 14 farklı türdeki tıbbi ve aromatik bitkinin üretiminden işlenmesine kadar geçen süreçler değerlendirilirken, çalışmaların geliştirilmesi ve üretimin daha etkin hale getirilmesine yönelik yapılabilecekler ele alındı.

Agroekoloji İklim Okulunun kapasitesi değerlendirildi

Programın ikinci durağı Agroekoloji İklim Okulu oldu. YEtkililer, okul bünyesinde yürütülen çalışmaları inceleyerek teknik ekipten projeye ilişkin ayrıntılı bilgi aldı. İklim krizine karşı doğa dostu tarım bilincini geliştirmeyi ve ekolojik üretim yöntemlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan okulun mevcut kapasitesi değerlendirildi. Görüşmelerde, Agroekoloji İklim Okulunun kapasitesinin artırılması, projenin büyütülmesi ve yürütülen çalışmaların daha geniş kesimlere ulaştırılması amacıyla atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.