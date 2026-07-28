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Taziye ziyaretinde Milletvekili Çelik'e, AK Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir ile parti yöneticileri eşlik etti.

Merhum Akyürek, evli olup 2 çocuk babasıydı.

ARTVİN (İGFA) - Olaydan duyduğu üzüntüsünü dile getiren AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, merhum Ceyhun Akyürek'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır dileklerini iletti.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, elim bir trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybeden Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek'in yeğeni Ceyhun Akyürek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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