AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, elim bir trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybeden Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek'in yeğeni Ceyhun Akyürek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
ARTVİN (İGFA) - Olaydan duyduğu üzüntüsünü dile getiren AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, merhum Ceyhun Akyürek'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır dileklerini iletti.
Merhum Akyürek, evli olup 2 çocuk babasıydı.
Taziye ziyaretinde Milletvekili Çelik'e, AK Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir ile parti yöneticileri eşlik etti.
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