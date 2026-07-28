Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 'İnsan Odaklı Şehir' vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan Çamlık Bulvarı yayalaştırma ve etkinlik projesi, bu yıl da devam ediyor. Bu hafta sonu yüzlerce vatandaşı ağırlayan bulvar, Ekim ayına kadar her pazar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve yürünebilir bir kent hedefiyle, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında başlattığı ve Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği Çamlık Bulvarı yayalaştırma uygulaması, bu yaz döneminde de zenginleştirilmiş içerikleriyle vatandaşlarla buluşuyor. Mimarlar Sokak ile Çamlık Parkı girişi arasında kalan güzergahta gerçekleştirilen proje, bu Pazar günü yüzlerce vatandaşı bir araya getirerek keyif dolu bir aktiviteye dönüştü.



Her yaşa hitap eden renkli etkinlikler



Çocukların ve ailelerin güvenle vakit geçirdiği bulvarda, yaz dönemi boyunca her Pazar 17.00-20.00 saatleri arasında özel etkinlikler düzenlenecek. Sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla kurulan açık alan masa tenisi, basketbol, badminton ve mini futbol istasyonları, sporseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Temiz havada spor yapmanın ve yürümenin tadını çıkaran kent sakinleri, müzik dinletileri ve ritim performanslarıyla keyifli anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında oluşturulan aktivite alanları, yüz boyama, şişme balon ve farklı etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlendi.



Çamlık Bulvarı tüm gün yaşam alanı



Denizlililerin sağlıklı bir ortamda yürüyüş yapabilmesi, çocukların güvenle oynaması ve ailelerin hafta sonunu huzur içinde geçirebilmesi amacıyla uygulamanın saatleri düzenlendi. Ekim ayına kadar her pazar devam edecek olan uygulamada Çamlık Bulvarı, 08.00 ile 20.00 saatleri arasında tamamen araç trafiğine kapatılarak yayalara ayrılacak.



Vatandaşlar taleplerini doğrudan iletiyor



Yaz dönemi boyunca her pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin farklı daire başkanlıkları tarafından alanda stantlar kurulacak. Vatandaşlar bu hafta sonu Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ve Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileriyle birebir iletişim kurma imkanı buldu. Talep, öneri ve sorunlarını doğrudan ileten vatandaşlar, ilgili birimlerin çalışmalarına katkı sunarak beklentilerini aktardı.