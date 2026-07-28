Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını modern standartlara kavuşturacak ve bölgedeki trafik akışını kesintisiz hale getirecek Gümüşler Bulvarı DSİ Köprülü Kavşak Projesi için düğmeye bastı. 108 milyon 272 bin 255 TL maliyetle hayata geçirilecek yatırım, kent içi ulaşıma konfor ve güvenlik getirecek. Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar nedeniyle bölgede ulaşım alternatif güzergâhlar üzerinden sağlanacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla bölgenin artan ulaşım ihtiyacına uzun yıllar yanıt vermek amacıyla hazırlanan Gümüşler Bulvarı DSİ Köprülü Kavşak Projesi'nde çalışmalar başlıyor. Yaklaşık 40 bin metrekarelik geniş bir alanda inşa edilecek olan köprülü kavşak, kentin ulaşım ağını modern standartlara taşıyacak. Toplam 108.272.255 TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen projenin, 08 Ocak 2027 tarihinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.



Kesintisiz ulaşım ve bütüncül altyapı



Gümüşler Bulvarı ile Cinkaya Bulvarı'nın kesişim noktalarında gerçekleştirilecek çalışmalarla birlikte bölgenin altyapısı ve üstyapısı baştan aşağı yenilenecek. Proje kapsamında yağmur suyu drenaj sistemleri, sanat yapıları, yol gövdesi ve asfalt kaplamaları bütüncül bir yaklaşımla inşa edilecek. Köprülü geçişle desteklenecek yeni tasarım sayesinde, dört koldan gelen trafik akışı güvenli ve akıcı bir yapıya kavuşacak; böylece araçların bekleme süreleri minimuma indirilecek.



Güvenli sürüş ve yaya önceliği



Proje yalnızca araç trafiğini rahatlatmakla kalmayıp, yaya ve sürücü güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Modern aydınlatma sistemleri ve trafik güvenlik unsurlarının yanı sıra hayata geçirilecek kaldırım düzenlemeleri ile yayalar için çok daha güvenli bir geçiş imkânı sağlanacak. Kent yaşam kalitesine doğrudan katkı sunacak bu hamle, Denizli'nin ulaşım kalitesini ileri bir seviyeye taşıyacak.



Sürücülere kritik uyarı: Alternatif güzergahlar belirlendi



Çalışmaların aralıksız sürmesi ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla Gümüşler Bulvarı ile Cinkaya Bulvarı'nın kesişim noktaları ara trafiğine kapatılacak. Ulaşımın aksamaması için belediye ekipleri tarafından alternatif güzergâhlar oluşturuldu. Buna göre, Aydın - İzmir istikametine seyredecek sürücüler Hüseyin Çokal Caddesi üzerinden 2608, 2606 ve 2605 sokakları takip ederek yeniden Gümüşler Bulvarı'na çıkabilecekler. Öte yandan, Ertuğrul Gazi Caddesi, 4018 Sokak ve bağlı ara sokaklar da yolun alt bölümünde alternatif güzergâh olarak hizmet verecek. Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği önemle hatırlatıldı.