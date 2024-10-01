Gaziantep Sanko AVM'de gezerken yeni harika bir mekanı keşfetmek ruhumla özleşti.

Bazı mekanlar sizin ruhunuza hitap eder.
Tarih ve sanatın, kitapların birleştiği güzel huzurlu bir mekanda mutlu olduğunuzu hissedersiniz.
Bende ruhumu açan, güzelleştiren gittiğim her ortamda  mutlaka bir güzel yer ararım.
Gaziantep  Sanko AVM'de gezerken yeni harika bir mekanı keşfetmek  ruhumla
özleşti.

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Ege'yi Gaziantep'e getiren Çeşme  Cafe..
Çeşmeden getirilen. taşlar ile sütun  oluşturarak mekanı ve dekoru yapılan,  sanatla,kitapla ve konforuyla  bütünleşen  harika bir mekan.
ışıklar içerisinde  girdiğim  Çeşme Cafe'de
ruhumun biranda harika müzikler eşliğinde uzaklara gittiği ve tarihle bütünleştigini hissettim.
Böyle güzel bir yeri keşfetmek  ruhumun mutluluğuna dokundu.
Mekanın güzelliği içerisinde  çok sevdiğim  çayımı sipariş verdim.
Mekan çalışanlarının  güler yüzlü ikram servisini  nazik bir şekilde hızlı  yapmaları çok  hoşuma gitti.
Uzun süre oturduktan sonra gözlem yaptım.İkramları harika fiyatlar makbul her kesimin rahatlıkla  gelip oturabileceği  çok güzel bir mekan.

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