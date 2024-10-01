Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin açılışı münasebetiyle yapmış olduğu konuşmada açık olarak bir seferberlik ilan etmiştir.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin açılışı münasebetiyle yapmış olduğu konuşmada açık olarak bir seferberlik ilan etmiştir.

Türk Milleti bu seferberlik emrine eksiksiz uyacaktır...

Uzun yıllardır hasım güçlerce yürütülen politikaların artık ete kemiğe büründüğünü görüyoruz...

Bahaneler hazırdır!

Kimi topraklarımızı vaat edilmiş topraklar olarak görür kimi Türklerin ve Türkiye'nin varlığını kabul etmez hem de bu düşmanlıkları yüzyıllardır devam ediyor!

Ne diyelim çoktan beri ölmek için yola çıkmamıştık kısmet bugünlere imiş...

Vatanı, imanı, namusu, bayrağı için ölümü gözönüne almış insanların zaferini takdir-i ilahiden başka hiç bir güç önleyemez!

Vakit her türlü sorunu ve eleştiriyi derin donduruculara koyma zamanıdır!

Türk Milleti canına ve vatanına kast etmiş olan bu haçlı saldırısını yine birlik ve, beraberlik içinde def edecektir.

İçeride ve dışarıda gönlü bizle beraber olan herkes kardeşimizdir...

Gün bu gündür!

Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk Ordusunun şanlı sancağı altında toplanacağız...

Sefer bizden zafer Allah'tandır!

Gazamız mübarek olsun...

Özcan PEHLİVANOĞLU

01 Ekim 2024 / İzmir