Gaziantep Sanko AVM'de gezerken yeni harika bir mekanı keşfetmek ruhumla özleşti.

Bazı mekanlar sizin ruhunuza hitap eder.

Tarih ve sanatın, kitapların birleştiği güzel huzurlu bir mekanda mutlu olduğunuzu hissedersiniz.

Bende ruhumu açan, güzelleştiren gittiğim her ortamda mutlaka bir güzel yer ararım.

Gaziantep Sanko AVM'de gezerken yeni harika bir mekanı keşfetmek ruhumla

özleşti.

Ege'yi Gaziantep'e getiren Çeşme Cafe..

Çeşmeden getirilen. taşlar ile sütun oluşturarak mekanı ve dekoru yapılan, sanatla,kitapla ve konforuyla bütünleşen harika bir mekan.

ışıklar içerisinde girdiğim Çeşme Cafe'de

ruhumun biranda harika müzikler eşliğinde uzaklara gittiği ve tarihle bütünleştigini hissettim.

Böyle güzel bir yeri keşfetmek ruhumun mutluluğuna dokundu.

Mekanın güzelliği içerisinde çok sevdiğim çayımı sipariş verdim.

Mekan çalışanlarının güler yüzlü ikram servisini nazik bir şekilde hızlı yapmaları çok hoşuma gitti.

Uzun süre oturduktan sonra gözlem yaptım.İkramları harika fiyatlar makbul her kesimin rahatlıkla gelip oturabileceği çok güzel bir mekan.

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