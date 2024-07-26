Belediyeler ilk defa mı, SSK borçlarını ödemiyor. Ödenyen borçları şimdiye kadar neden İller Bankası'ndan verilen paralardan kesmediniz!

2019'dan önce Belediyeler Ak Parti'nin elindeydi. O günlerde Belediyelerin hiç borcu yokmuydu?

Ülkenin gündemi, hayat pahallılığı, yüksek enflasyon...

Çarşıda pazarda bunlar görülüyor.

Vatandaş, pazardan, marketten, çarışadan ihtiyaçlarını alırken, yaşadığı sıkıntıları anlatıyor.

Ak Parti Türkiye'nin en zenginlerin eçalışan bir parti haline geldi. Türkiye'de 17 milyon zenginin işine geliyor yapılanlar.

Bir zamanlar, halkın ekonomik sıkıntılarını çözme konusunda önemli adımlar atıp başarılı olan Ak Parti son yıllarda, yaptığı siyasidalgalanma ile yeni planlar üzerinde mi çalışıyor.

Yerel seçimlerde CHP'nin önde çıkmasının ardından AKP ne yapacağını şaşırdı. CHP'li belediyeleri sıkıntıya sokmak için plan üzerine planlar yapılıyor.

Yapılan bu planlar AKP'ye zarar verecektir.

Belediyelerin borçlu olmaması, borçlarını zamanında ödemesinden doğal birşey yoktur.

Ak Parti yıllardır Türkiye'yi yönetiyor.

Hemde bugüne kadar hiç bir liderin elinde olmayan yetkilerle yönetiyor.

Bugün Partili cumhurbaşkanı Modelinde Başkan'ın yetkileri Kurucu Mustafa Kemal Aatürk'te bile olmamıştır.

Böyle bir yetki elinde olan Başkan, ve idare bugüne kadar neredeydi. Belediyelerin SSK borçlarını bu kadar yığmasına neden müsade etti.

Buna bir sıtatü getir, de ki, "SSK borcunuzu en geç ikinci ayda ödeyeceksiniz. Yoksa, İller Bankası'ndan verilecek paranızdahn kesilecektir" diye bir yasal uygulama getir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'Devlet Duruşu'nu koruyalım. Devletin kurumlarını yönetenler siyasi olsa da, bu yöneticilerin vatandaşlara SİYASİ değil EŞİT davranması gerekir.

Bu ülkenin mevcut Partili Başkanlık sistemini en kısa zamanda terk etmesi gerekir.

Geçmişte de Cumhurbaşkanları hepsi siyasi tabanlardan geliyordu... Ancak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda BAĞIMSIZ bir duruşu oluyordu.

Bugün Cumhurbaşkanı Parti Başkanı...

Bu sistemle yarın birbaşka Parti iktidara geldiğinde Ak Parti seçmeni ni yapacak. Bu sistemi kabullenemeyecek. Bugün diğer tarafın gördüğünü gelecekte Ak Parti seçmeni görecek.

Ne yazık ki Türkiye'de SİYASET Birlik Beraberlik çizgisi yerine 'HEP BENİM OLSUN' sevdasında...

AKP Lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek dönem ilge ilgili çalışmalarını yapıyor.

Parti de olduğu gibi devlet düzeni üzerinde de çalışıyor.

Kaybetmemek için yeni projeler üzerinde durulurken, kaybetmesi durumunda neler olabilir? sorularına cevap arıyor.

Ekomoninin kötü gidişi, normal enfsalyonun yüzde yüzün üzerinde seyretmesi, TÜİK tarafından yüzde 60'larda gösterilmesi dikkat çekiyor.

Görülen o ki şu anda devletin kasası boş...

Şimdi kasaya nasıl para koyabiliriz onun hesabı yapılıyor.

Böyle giderse, önümüzdeki zaman sürecinde, devlet çalışanlarının ve özellikle emeklilerin maaşlarını ödemede sıkıntılar olabileceği ekonomistler tarafınndan dillendiriliyor.

Bbakalım zaman ne gösterecek...