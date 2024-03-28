Ak partiye gönül veren kurulduğu günden beri aday gösterilmeyen Nizip'in ileri gelen ailelerinden ünlü iş adamı Mustafa Doktoroğlu Partiden. istifa ederek Yeniden Refah Partisinden Belediye Baskan adayı oldu.

Belediye Başkanlığı seçimlerinde çok az bir süre kalırken supriz adaylar da seçilebilir.

Ak parti ile ters düşen ve Ak partiye küskün olanlarıda safına alan, Yeniden Refah Partisi bu defa iktidarı fazla zorlayacak gibi..

Tabbi bu seçim neler gösterecek.

Bir Nisan şakası gibi kendini gösterecek.

Gaziantep CHP'nin kalesiydi..

Yıllardır Ak partinin kalelerinden biri oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partiden.

Milletvekilli , Aileden sorumlu Bakan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu işi yine sürükleyerek Belediye Başkanı seçilecek.

Üçüncü dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığına oturacak olan,Fatma Şahin.

Bu işleri iyi biliyor.

Reklamını iyi yapıyor.

Halkla içiçe .

En önemlisi iş adamları destekliyor .

Yaptığı projelerle ve reklamıyla sürekli gündemde.

Halkın sevdiği bir başkan.

En önemlisi bir bayan olarak gece gündüz demeden koşturuyor.

Ak partili erkekler bir zamanlar seçim gezilerinde bir bayanı olarak Fatma Şahin'i yanlarında gezdirmekten çekinirken , Fatma Şahin şimdi beyefendilerin önünde yürüyor lider edasıyla.

İşte 'Bir kadın" yeterki istesin, yapamayacağı bir şey yok.

Yaptığı çalışmalar, halkla iç içe olması ve reklamını ve tanıtımını iyi yapmasından dolayı Fatma Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı olacak.

tekrar başkanlık koltuğuna oturacak.

Şahinbey de Ak Partili Mehmet Tahmazoğlu yine seçilecek adaylardan.

Halk çok seviyor.

Merkez Ak partili diğer belediye başkanları ile ters düşmesine rağmen çalışmaları ve başarılarıyla , halkın gözdesi .

Ak Parti Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'dan kimse memnun değil .

Şimdiye kadar iş adamları Fatma Şahin'nin desteğiyle dördüncü dönem aday oldu.

Ak parti ilk defa bu ilçede zorlanacak.

Gaziantep'te Yeniden Refah Partisi bu defa fazla zorlayacak, Ak partiyi .

Ak Partiden bayağı oy alacak.

Gaziantep CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı halk tarafindan. çok sevilen bir isim Dr.Muzaffer Ertürk.

Doktorluk mesleğinin yanı sıra halk tarafından yardımsever insanı yönü güler yüzü ve dürüstlüğüyle çok seviliyor.

CHP adına güzel doğru bir aday.

CHP Şahinbey Belediye başkan adayı Arkın Bereketoğlu ,Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz..

Ak Partiden. büyük oy alacak olan ve büyük ses getiren.illerin arasinda Yeniden Refah Partisi Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şükrü Yılmaz.

Uzun. yıllardır Erbakan hocanın izinde giden bir isim.

Gaziantep halkı ve esnafı tarafından sevilen Şükrü Yılmaz bu seçimde büyük ses getirecek bir isim olarak görülüyor.

Ak partinin bütün küskünlerini yanına alarak bu seçimlerde fazla oy almasıyla Türkiye'de ses getiren iller arasına girecek isimlerden biri.

YRP Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet örs, Şehitkamil Belediye Başkan adayı Doç.Dr Kamil Yavuzer ses getiren isimlerden.

Memleketim gaziantep'in , Nizip ilçesinden bahsedeyim birazda.

Ak Parti aynı isimler yüzler Belediye Başkanlığı milletvekilliği yapan, isimlerden sıkılınca aday bulamadılar.

Ak parti üç dönem milletvekilligi yapan, iki dönem Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Sarıdan hiçbir zaman. memnun kalmayınca aday arayışına girdiler.

Eski Belediye başkanı halk tarafindan. sevilen Hacı Fevzi Akdoğan'i tekrar aday gösterdi.

Ak partiye gönül veren kurulduğu günden beri aday gösterilmeyen Nizip'in ileri gelen ailelerinden ünlü iş adamı Mustafa Doktoroğlu Partiden. istifa ederek Yeniden Refah Partisinden Belediye Baskan. adayı oldu.

Ak partinin, "Biraz daha bekle sözüne seni daha sonra aday gösteririz" sözlerine kızan Doktoroğlu seçim çalışmalarıyla büyük ses getirdi.

Karkamış Belediye Başkanlığında halk tarafından çok sevilen ve yaptığı çalışmalarıyla takdir toplayan CHP 'li başkan.Ali Doğan Nizip'ten aday oldu.

CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan Nizip'te güçlü isimlerden biri

Ak parti, CHP, YRP arasında çekişmeli bir seçim olacak.

Karkamış, Oğuzeli, Yavuzeli,Araban ilçelerinde sürpriz bir seçim sonucu çıkabilir.

Pazar günü seçimle neler olacak göreceğiz.

Bu seçim ilginç ve dengelerin değiştiği bir seçim olabilir.

Nisan bir şakası gibide olabilir.

Bende siz değerli halkım ve okuyucularim gibi merakla hafta sonunu bekliyorum.

Vatana millete bu seçimde hayırlı uğurlu olsun.

İnşallah adaylar verdikleri sözleri yerine getirirler.

Mutlulukla dolu günlerimiz olsun.