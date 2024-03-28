Ak partiye gönül veren kurulduğu günden beri aday gösterilmeyen Nizip'in ileri gelen ailelerinden ünlü iş adamı Mustafa Doktoroğlu Partiden. istifa ederek Yeniden Refah Partisinden Belediye Baskan adayı oldu.

Belediye Başkanlığı  seçimlerinde çok az bir süre kalırken supriz adaylar da seçilebilir.
Ak parti ile ters düşen ve Ak partiye küskün olanlarıda safına alan, Yeniden Refah Partisi bu defa iktidarı fazla zorlayacak gibi..
Tabbi bu seçim neler gösterecek.
Bir Nisan şakası gibi kendini gösterecek.
Gaziantep CHP'nin kalesiydi..
Yıllardır Ak partinin kalelerinden biri oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partiden.
Milletvekilli , Aileden sorumlu Bakan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin  bu işi  yine sürükleyerek  Belediye  Başkanı  seçilecek.
Üçüncü dönem  Büyükşehir Belediye Başkanlığına oturacak olan,Fatma Şahin.
Bu işleri iyi biliyor.
Reklamını iyi yapıyor.
Halkla içiçe .
En önemlisi iş adamları destekliyor .
Yaptığı projelerle ve reklamıyla sürekli  gündemde.
Halkın sevdiği  bir başkan.  
En önemlisi  bir bayan olarak gece gündüz demeden koşturuyor.
Ak partili erkekler bir zamanlar seçim gezilerinde bir bayanı olarak Fatma Şahin'i yanlarında gezdirmekten çekinirken , Fatma Şahin  şimdi  beyefendilerin  önünde yürüyor  lider edasıyla.  
İşte 'Bir kadın"  yeterki istesin, yapamayacağı  bir şey yok.
Yaptığı çalışmalar, halkla iç içe olması  ve  reklamını  ve tanıtımını iyi yapmasından  dolayı  Fatma Şahin  Büyükşehir  Belediye Başkanı olacak.
tekrar başkanlık  koltuğuna  oturacak.
Şahinbey de Ak Partili Mehmet Tahmazoğlu yine seçilecek adaylardan.
Halk çok seviyor.
Merkez Ak partili diğer belediye başkanları ile ters düşmesine rağmen çalışmaları ve başarılarıyla , halkın gözdesi .
Ak Parti Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'dan kimse memnun değil .
Şimdiye kadar iş adamları Fatma Şahin'nin desteğiyle  dördüncü  dönem  aday oldu.
Ak parti ilk defa bu ilçede zorlanacak.
Gaziantep'te Yeniden Refah Partisi  bu defa fazla zorlayacak, Ak partiyi .
Ak Partiden bayağı oy alacak.
Gaziantep CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı halk tarafindan. çok sevilen bir isim Dr.Muzaffer Ertürk.
Doktorluk mesleğinin yanı sıra halk tarafından yardımsever insanı yönü güler yüzü ve dürüstlüğüyle  çok seviliyor.
CHP adına güzel  doğru bir aday.
CHP Şahinbey Belediye başkan adayı  Arkın Bereketoğlu ,Şehitkamil  Belediye Başkanı Umut Yılmaz..
Ak Partiden. büyük oy alacak olan ve büyük ses getiren.illerin arasinda Yeniden Refah Partisi  Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şükrü  Yılmaz.
Uzun. yıllardır  Erbakan hocanın izinde giden bir isim.
Gaziantep halkı ve esnafı tarafından sevilen Şükrü  Yılmaz  bu seçimde  büyük  ses getirecek bir isim olarak görülüyor.
Ak partinin bütün  küskünlerini yanına alarak bu seçimlerde fazla oy almasıyla Türkiye'de ses getiren iller arasına girecek isimlerden biri.
YRP Şahinbey  Belediye Başkanı Mehmet örs,  Şehitkamil  Belediye Başkan adayı  Doç.Dr Kamil Yavuzer  ses getiren isimlerden.
Memleketim gaziantep'in , Nizip ilçesinden bahsedeyim birazda.
Ak Parti aynı isimler yüzler  Belediye Başkanlığı  milletvekilliği yapan, isimlerden sıkılınca  aday bulamadılar.
Ak parti üç dönem milletvekilligi yapan, iki dönem Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Sarıdan  hiçbir zaman. memnun kalmayınca aday arayışına girdiler.
Eski Belediye başkanı halk tarafindan. sevilen Hacı Fevzi Akdoğan'i tekrar aday gösterdi.
Ak partiye gönül veren kurulduğu günden beri aday gösterilmeyen Nizip'in ileri gelen ailelerinden ünlü iş adamı Mustafa Doktoroğlu Partiden. istifa ederek Yeniden Refah Partisinden Belediye Baskan. adayı oldu.
Ak partinin, "Biraz daha bekle sözüne seni daha sonra aday gösteririz" sözlerine  kızan Doktoroğlu  seçim çalışmalarıyla büyük  ses getirdi.
Karkamış  Belediye Başkanlığında halk tarafından çok sevilen ve yaptığı  çalışmalarıyla takdir toplayan CHP 'li başkan.Ali Doğan Nizip'ten aday oldu.
CHP Nizip Belediye Başkanı  Ali Doğan Nizip'te güçlü  isimlerden biri
Ak parti, CHP, YRP arasında çekişmeli  bir seçim  olacak.
Karkamış, Oğuzeli, Yavuzeli,Araban ilçelerinde sürpriz bir seçim sonucu  çıkabilir.
Pazar günü  seçimle neler olacak göreceğiz.
Bu seçim ilginç ve dengelerin değiştiği bir seçim olabilir.
Nisan bir şakası  gibide olabilir.
Bende siz değerli halkım ve okuyucularim gibi merakla hafta sonunu bekliyorum.
Vatana millete bu seçimde hayırlı uğurlu olsun.
İnşallah adaylar verdikleri sözleri yerine getirirler.
Mutlulukla dolu  günlerimiz olsun.