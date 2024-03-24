Şahinbey Belediyesi tarafından kurulan ve şampiyonluklar getiren Ampute takımına verilen vaadler yerine getirilmedi.

Gaziantep merkez Belediye başkanları anlaşamıyor.
Gaziantep  Büyükşehir Belediye Başkanı  Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu birlikte hareket ederken , Şahinbey Belediye Başkanı  Mehmet Tahmazoğlu arasında yıllardır süren anlaşmazlık  devam ediyor ..
Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı  Fatma Şahin ile Şahinbey Belediye Başkanı arasındaki sıkıntı Şahinbey Belediyesi Ampute sporada sıçradı.

Şahinbey Belediyesi tarafından kurulan ve şampiyonluklar getiren  Ampute takımına verilen vaadler yerine getirilmedi.
Ak Partili Belediye  Başkanları Şahinbey Ampute takımının getirdiği  şampiyonluklarla  gurur duyduklarını belirttiler.
Sporcuları kucakladılar.
Ampute takımına şampiyonlukları için yüzer bin tl ödül  verileceği  müjdesi verildi.
Üç Belediye Başkanı aralarında anlaşarak söz verdiler.
Gelin görün ki beş ay geçti Ampute özürlü  sporcu kardeşlerimize ,Fatma Şahin başkan tarafindan verilmesi vaad edilen paralar verilmedi.
Ama gelin görün ki sözler yerine getirilmedi.
Özürlü arkadaşları her zaman siyasi amaçları için kullanan siyasetçiler  bu defa yine sınıfta kaldılar.
Gaziantep'li üç Belediye Başkanı kendi aralarındaki sıkıntıları dolaylı yoldan.  Ampute sporculara yansıtarak söz verdikleri parayı  vermediler.
Olay ortaya çıkınca suçu  birbirinin üstüne atan Belediye başkanları oldu..
Konuyu araştırdım.
Şahinbey Belediye Başkanına  bu konuyu danışmanları yoluyla sordum..
Ampute  sporcularina  Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'nin yüzer bin lira ödül parası sözünü verdiğini söyleyerek bu konun kendileri ile alakası olmadığını belirttiler..
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına bu konuyu  sorduk . ??
Maalesef  cevap gelmedi.
Özürlülerin siyasi malzeme yaparak onların  üstünden kariyer ve oy toplayan . siyasetçiler maalesef bu  acı örnek haberler ile gündeme geldiler.
Ampute Spor takımında oynayan. arkadaşlar şevkle oynadıkları şampiyonluklar getirdikleri ilin ve belediye başkanlarının hüsranına uğradıkları için  çok kırgınlar.
Siyasette seçim döneminde paralar bütün imkanlar seferber edilirken şampiyonluğu getiren Ampute spordaki arkadaşlara  para yok .
Gaziantep'li Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin  başta olmak üzere Şehitkamil ve Şahinbey Başkanları söz verdi.
Sözler yerine getirilmedi.
Ampute sporcular hallerine ağlasın.
Olan kime oldu?
Ampute sporcu kardeşlerimize oldu..