Şahinbey Belediyesi tarafından kurulan ve şampiyonluklar getiren Ampute takımına verilen vaadler yerine getirilmedi.

Gaziantep merkez Belediye başkanları anlaşamıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu birlikte hareket ederken , Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu arasında yıllardır süren anlaşmazlık devam ediyor ..

Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şahinbey Belediye Başkanı arasındaki sıkıntı Şahinbey Belediyesi Ampute sporada sıçradı.

Şahinbey Belediyesi tarafından kurulan ve şampiyonluklar getiren Ampute takımına verilen vaadler yerine getirilmedi.

Ak Partili Belediye Başkanları Şahinbey Ampute takımının getirdiği şampiyonluklarla gurur duyduklarını belirttiler.

Sporcuları kucakladılar.

Ampute takımına şampiyonlukları için yüzer bin tl ödül verileceği müjdesi verildi.

Üç Belediye Başkanı aralarında anlaşarak söz verdiler.

Gelin görün ki beş ay geçti Ampute özürlü sporcu kardeşlerimize ,Fatma Şahin başkan tarafindan verilmesi vaad edilen paralar verilmedi.

Ama gelin görün ki sözler yerine getirilmedi.

Özürlü arkadaşları her zaman siyasi amaçları için kullanan siyasetçiler bu defa yine sınıfta kaldılar.

Gaziantep'li üç Belediye Başkanı kendi aralarındaki sıkıntıları dolaylı yoldan. Ampute sporculara yansıtarak söz verdikleri parayı vermediler.

Olay ortaya çıkınca suçu birbirinin üstüne atan Belediye başkanları oldu..

Konuyu araştırdım.

Şahinbey Belediye Başkanına bu konuyu danışmanları yoluyla sordum..

Ampute sporcularina Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'nin yüzer bin lira ödül parası sözünü verdiğini söyleyerek bu konun kendileri ile alakası olmadığını belirttiler..

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına bu konuyu sorduk . ??

Maalesef cevap gelmedi.

Özürlülerin siyasi malzeme yaparak onların üstünden kariyer ve oy toplayan . siyasetçiler maalesef bu acı örnek haberler ile gündeme geldiler.

Ampute Spor takımında oynayan. arkadaşlar şevkle oynadıkları şampiyonluklar getirdikleri ilin ve belediye başkanlarının hüsranına uğradıkları için çok kırgınlar.

Siyasette seçim döneminde paralar bütün imkanlar seferber edilirken şampiyonluğu getiren Ampute spordaki arkadaşlara para yok .

Gaziantep'li Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere Şehitkamil ve Şahinbey Başkanları söz verdi.

Sözler yerine getirilmedi.

Ampute sporcular hallerine ağlasın.

Olan kime oldu?

Ampute sporcu kardeşlerimize oldu..