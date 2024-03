Şahinbey merkez ilçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başarılı çalışmaları ile halkın gönlünde taht kurdu.

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu icraatları ile halkın gönlünde taht kurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve merkez iki ilçesi Şahinbey ve Şehitkamil.

Şahinbey merkez ilçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başarılı çalışmaları ile Gaziantep halkının en çok sevdiği takdir ettiği Başkan.

Çalışkanlığı özverili çalışmaları icraatları ile takdir toplayan belediye başkanı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu dördüncü defa Belediye Başkanlığına aday gösterildi. .

Halk onu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyordu.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına Fatma Şahin hanım gösterilince.

Başkan Tahmazoğlu,"Şahinbey Belediye Başkanlığına devam" dedi.

Ama gelin görün ki Gaziantep'te belediyeler arasında bir ayrımcılık var.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte hareket ederken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile ters düşmüş, Tahmazoglu başarılarını tek başına halkla birlikte lanse etmiş.

Gaziantep halkı Şehitkamil Belediye başkanından şikayetçi.

Sehitkamil ilçesinde bir çalışma yapmayan, başkan Rıdvan Fadıloğlu'nu tekrar aday olmasını istemeyen halk, Fatma Şahin hanımın isteğiyle ve desteğiyle tekrar aday gösterilmesi büyük eleştirilere yol açtı.

Mahalli seçimlerde dedikodu kazanı iyice kaynıyor.

Ak partililer bu seçimde itirazları olsada,genel merkezin belirlediği isimlerle yola devam dediler.

Gaziantep halkı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun en iyi yönü halk ile içiçe olması.

Başkan Tahmazoğlu 'nun takdire değer en güzel yönü kadinlara, çocuklara ve gençlere büyük değer vermesi.

Kadınlara yönelik üç yüze yakın tesisler açması.

Kadınlara yönelik kurslar açarak kadınların kendilerine ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaları için açmış olduğu el becerileri kursları ile büyük başarılar elde edilerek üretim ve ekonomide söz sahibi olmaları.

Bununla birlikte tarım ve hayvancılıkta kadınlarımıza öncelik tanınarak kadınlarımız köylerindeki üretimlerine katkıda bulunarak ekonomilerine büyük katkı sağlamaları ve öz güvenleri ile başarılara imza atmaları.

Kadınlara yönelik yüzme havuzlu , El becerileri, müzik ve birçok kursların yanında spor salonları ve dinlenme tesisleri morel merkezlerinin sayısı hayli fazla.

Yeni doğum yapacak bütün annelere ve bebeklerine tam teşekküllü doğum hediye paketleri veriliyor.

Hamile hanımlara annelik ve doğum üzerine eğitim verilmesi hznimlarijizi fazlasıyla memnun ediyor.

Çocukları çok seven Başkan Tahmazoğlu, "Çocuklar için spor merkezleri,ücretsiz dershaneler açarak eğitim konusunda sayısı her geçen gün artan kütüphanelerle eğitim bilgi kültür etkinlikleri konusunda ses getiriyor.

Her yıl Gaziantep'te açılan kitap fuarında Yazarla halkı biraraya getirmesiyle takdir toplayan Başkan..

Yaptığı yol çalışmaları ile dikkat çeken başkan Tahmazoğlu ,yolu kısaltarak evlerin altından geçen tünel açarak, nuripasa mahallesindej yeşil vadiye kadar iki saatlik yolu dakikalara indirecek projeyi hayata geçirmesiyle dikkat çekti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoglu ,Şahinbey de oturan ve üniversitede okuyan öğrencilere burs veriyor.

Üniversiteli öğrencilere kişi başı 4 bin TL verilirken bu rakamı 5 bin tl çıkardı.

Üniversiteli.öğrenciler için her ay verilmesi ekonomik olarak aileleri ve öğrencileri rahatlatıyor.

En güzeli eğitim dönemi başladığında okuldaki bütün öğrencilere spor ayakkabısı ve kırtasiye yardımında bulunması aileleri ve öğrencileri mutlu ve memnun ediyor.

En güzeli okulda eğitim doneminin sonunda takdir alan öğrencilere bisiklet ve hediyeler veriliyor.

Kadınlarımıza morel amaçlı değişik seyahatler imkanı vererek geziler düzenlemesi hanımlar arasında büyük takdir topluyor. .

Ata sporumuz olan okçuluk binicilik,güreş ve ata çadırları ile geçmişten günümüze bu konuda gençleri yetiştirmek amaçlı kurduğu tesisle takdir toplayan. başkan bu konudada çalışmalarına öncelik veriyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yaptığı çalışmaları ve hizmetleri halkın gönlüne taht kurdu .

Gaziantep ve Şahinbey halkı Mehnet Tahmazoğlu Başkanını seviyor.

Başkan Tahmazoğlu örnek alınması gereken bir Belediye Başkanı.

Bu seçimde yine büyük oy farkıyla kazanacak .

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun hizmetleri yazmakla bitmiyor.

Halka Hizmet hakka hizmettir.

Başkanı yürekten kutluyorum.