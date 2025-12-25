Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, modern ve uluslararası standartlara uygun Kamil Ocak Spor Salonu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehre yeni ve nitelikli bir spor tesisi kazandırıldı. Kamil Ocak Spor Salonu'nun ilk organizasyonu, bu yıl Ahmet Mukdat Ziylan Anısına 4'üncüsü düzenlenen Gazi Oyunları'nın açılış programı oldu.

Renkli görüntülerle yapılan açılışta ayrıca akrobasi ve cambaz gösterilerinin yanı sıra basketbol gösterisi sergilendi. Programda ayrıca 81 ilden gelen öğrenciler bayraklar eşliğinde salonda yer aldı. Salonun açılışı için kurdele kesildi, yakılan meşale ile de Gazi Oyunları resmen başladı.

BAKAN BAK: TÜRKİYE YÜZYILI, GENÇLİĞİN YÜZYILI OLACAK

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yapılan ortak çalışmayla güzel bir eser yapıldığını belirterek şunları söyledi:

'14 ay gibi kısa bir sürede bu tesis tamamladı ve Gaziantep'in gençlerinin hizmetine sunuldu. Özellikle de Kamil Ocak, eski spor bakanı, spordan sorumlu devlet bakanı, böyle bir büyüğümüzün isminin de yaşatılması çok çok kıymetli. Gençler bizim geleceğimizsiniz. Şu tribünlerdeki gençleri görünce Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılı olacak. Bilimin, sporun yüzyılı olacak. Burada pek çok basketbol müsabakası, voleybol müsabakası ve birçok aktivite gerçekleştirilecek. O yüzden bu tesis gerçekten çok kısa sürede tamamlandı. Harika bir atmosferi var.'

HEP BERABER BÜYÜYEN, GELİŞEN, GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDELİM

Konuşmasının devamında Türkiye'nin 2025 yılında sportif alanda elde ettiği başarılara denin Bakan Bak sözlerini şöyle sürdürdü:

'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Gençlerin yanında, çocukların yanında birlikte her yerde Fatma Şahin başkanımız var. Gaziantep'e eserler yapmaya devam ediyoruz. Bitmeyen yüzme havuzunu beraber bitirdik. Gaziantep'in çocukları artık orada olimpik şampiyonalara hazırlanıyorlar. Çocuklar, gençler iki şey için önemli. Bir tanesi sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmak. Yani bağımlılıkla mücadele. Dijital bağımlılıkla, uyuşturucuyla mücadele. Herkesi spor salonlarına bekliyoruz. Yüzme havuzlarına bekliyoruz. Bütün ailelere söylüyoruz. Çocuklarınızı testlere getirin. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi büyük testler yaptı. İkinci şey herkes hareket etmeli. Çağımızın tehlikesi obozite. Yani bütün gençlere şunu söylüyoruz. Spor yapalım, hareketli olalım, derslerimize iyi çalışalım ve hep beraber büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edelim.'

ŞAHİN: GENÇLERDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE BU ŞEHRİ EĞİTİM ŞEHRİ, SPOR ŞEHRİ, BİLİM ŞEHRİ YAPACAĞIZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise tesisin 14 ayda inşa edilerek tamamlandığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

'Gaziantep Modeli. Birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğar modeli. Yüzme bilmeyen kalmasın dedik. Yüzme bilmeyen kalmadı. 25 Aralık, onur günümüz, 25 Aralık gurur günümüz. 104 yıl önce dedelerimiz ve nenelerimiz açlığa direndi, yokluğa direndi. Bugün Gazze'nin çocukları ne yaşıyorsa aynısını yaşadı. Ama 'İman varsa imkan var' dedi. Al Yıldızlı Bayrağı kaleden indirmedi. Onlardan bir meşale aldık. Bugünün emanetçileriyiz. Gençlerden aldığımız güçle bu şehri eğitim şehri, spor şehri, bilim şehri yapacağız. Antep'in önünde hiçbir şey duramaz, Gazi unvanından başka diyorum.'

Açılışta bir diğer konuşmacı olan Gaziantep Valisi Kemal Çeber de 'İki rahmetli büyüğümüz, Kamil Ocak ve Ahmet Ziylan'a vefa gösteren şehrimi tebrik ediyorum. Bu müstesna salonu bize kavuşturan Gaziantep'e yeni bir Osman Aşkın Bak'ın imzası yeni bir Fatma Şahin imzası olan bu güzel salonu kavuşturan bakanıma ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum' diye konuştu.