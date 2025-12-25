Malatya'da gençlerin spor ve sosyal yaşamını güçlendirecek 200 milyon TL'lik Tecde Spor Kompleksi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Sami Er, 'Malatya'nın dört bir yanında spor tesislerimiz yükseliyor' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 2,5 milyar TL'lik spor yatırımları kapsamında, Tecde Spor Kompleksi'nin temeli atıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti ve MHP il temsilcileri, üniversite ve belediye yöneticileri, spor federasyonu yetkilileri, mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Sami Er, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 'Malatya'mız için son derece kıymetli bir yatırımı daha hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz. Tecde Spor Kompleksi ile sporla büyüyen, sağlıklı ve güçlü bir Malatya hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Şehrimizde beşe yakın büyük spor kompleksi ve yaklaşık 20 adet butik spor salonu ve gençlik merkezinin yapımı sürüyor' ifadelerini kullandı.

KOMPLEKS GENÇLERE VE AİLELERE HİZMET VERECEK

850 metrekare kapalı spor salonu ile basketbol ve voleybol sahalarının yer alacağı kompleks, sporcu soyunma odaları, hakem odaları ve idari ofisleriyle hizmet verecek. 960 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, modern soyunma alanları ve antrenör odaları ile donatılacak. 2.450 metrekarelik gençlik merkezi ise kafeterya, kütüphane, çocuk temel beceri merkezi, çalışma salonları, sığınak ve idari birimleri ile gençlerin kullanımına sunulacak. Ayrıca açık basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, fitness aletleri ve peyzaj düzenlemeleri yapılacak.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş ve Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Başkan Sami Er'in deprem sonrası şehirdeki zorlu süreci yönetirken gençler için önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise tesisin Malatya'ya yakışır, vizyoner bir spor kompleksi olacağını ifade etti. Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit de yatırımların gençlerin sporla buluşmasına ve sosyalleşmesine olan katkısına dikkat çekti.

Törenin ardından 200 milyon TL maliyetli Tecde Spor Kompleksi'nin temeli atıldı ve inşaat çalışmalarına başlandı. Tesis, Malatya'nın gençlik ve spor altyapısını güçlendirecek önemli bir merkez olarak hizmet verecek.