TÜİK verilerine göre, Nisan 2025’te Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 37,15, aylık yüzde 4,24 yükseldi. En yüksek aylık artış yüzde 10,09 ile gayrimenkul hizmetlerinde kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

H-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 4,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,60, bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 37,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,91 artış gösterdi.

Veriler, hizmet sektöründe fiyatların hem yıllık hem de aylık bazda belirgin bir yükseliş trendinde olduğunu ortaya koydu.

Sektörel bazda yıllık artışlar incelendiğinde; bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 43,04 ile en yüksek artışı gördü. Bunu, idari ve destek hizmetleri (yüzde 41,82), mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler (yüzde 41,73), konaklama ve yiyecek hizmetleri (yüzde 41,47), gayrimenkul hizmetleri (yüzde 40,74) ve ulaştırma ve depolama hizmetleri (yüzde 31,28) izledi.

Aylık bazdaki artışlarda ise, gayrimenkul hizmetleri yüzde 10,09 ile en fazla artış gösteren sektör oldu. İdari ve destek hizmetleri yüzde 4,77, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,30, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,96, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,29, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,55 artış kaydetti.

Özellikle gayrimenkul hizmetlerindeki yüksek aylık artış dikkat çekti.