Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi! Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.