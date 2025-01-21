Galatasaray taraftarları, Mauro Icardi'ye özlemlerini Berkay'ın 'Gel Gel' şarkısıyla dile getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta geçirdiği ciddi sakatlık sonrası sahalardan uzak kaldı.

Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Icardi, başarılı bir ameliyat geçirdikten sonra dinlenme sürecine başladı. Taraftarlar ise Arjantinli golcünün yokluğunda ona olan özlemlerini yaratıcı bir şekilde dile getiriyor.

Galatasaray taraftarları, Berkay’ın efsane şarkısı "Gel Gel"i kullanarak sosyal medyada hazırladıkları videolarla dikkat çekti.

Özellikle “Gel Gel, çok özledim seni” sözleri, Icardi’ye duyulan derin özlemi ve bağlılığı ifade eden bir marş haline geldi. Videolar kısa sürede dijital platformlarda binlerce beğeni ve yorum aldı.

Örgütlenen taraftar grupları, Icardi’nin sahalara dönmesini dört gözle beklerken, tüm maçlarda hep bir ağızdan bu şarkıyı söyleyerek, oyuncuya moral vermeyi sürdürüyorlar. Şarkıya ardı ardına çekilen videolar TikTok'ta paylaşım rekorları kırarken, dijital müzik platformlarında da şarkının dinlenme sayıları hızla yükseldi.

https://youtu.be/H2yzLRjndKw