Melikgazi'de 11 farklı bölgede sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kayseri Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ömrünü tamamlamış 9 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.Temizlenen alana, mahalle sakinlerinin faydalanabileceği nitelikli ve modern bir park kurulacak.

KAYSERİ (İGFA) - Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ni yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle modern bir yaşam alanına dönüştürdüklerini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek şu açıklamada bulundu: 'Yıldırım Beyazıt Mahallemize yoğun bir şekilde hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Bölgede 1., 2. ve 3. etap kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Daha önce Dr. Sami İpek Bulvarı'nı açarken yüzlerce gecekonduyu kaldırmıştık.

Şükran Caddesi'ni tamamen ulaşıma açarken yine yüzün üzerinde gecekondunun tahliyesini sağladık. Bölgeye iki okul, bir cami ve bir Kur'an kursu kazandırdık; şimdi iki yeni okulun daha yapımını sürdürüyoruz. Trio Sitelerinin önüne de çok büyük bir park kazandırmıştık. Bugün ise bu alandaki 9 gecekonduyu hak sahipleriyle anlaşarak kaldırıyoruz. Vatandaşlarımız da süreçten son derece memnun. Bizimle uzlaşan ve yıkım sürecine destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu alan kısa sürede güzel bir parka dönüşecek. Yıldırım Beyazıt her geçen gün daha da güzelleşiyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.'