Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir’in Girelli Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sorunları yerinde tespit edip ortak akılla çözme anlayışıyla Manisa’nın dört bir yanındaki mahallelerden gelen taleplere kayıtsız kalmayarak ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Zeyrek, bu kapsamda, Alaşehir’in Girelli Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Girelli’nin uzun yıllardır süren foseptik sorununu yakından incelediklerini ve bu sorunu çözüme kavuşturmak için harekete geçtiklerini belirtti. Zeyrek, “Ne Alaşehir’e, ne Girelli’ye bu durum yakışıyor. Bugün 10 araç gönderdik, temizledik, ama hala taşıyor. MASKİ Genel Müdürümüz burada. Artık sadece DSİ’den bir imza bekliyoruz. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Paket arıtma sistemiyle birlikte foseptiği artık oraya vermeyeceğiz. Bu sorun Girelli’de tarih olacak. Bunun sözünü veriyorum” dedi.

GİRELLİ’YE VE DAĞHACIYUSUF’A DÜĞÜN SALONU MÜJDESİ

2025 yılı için mahallelerden gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Başkan Ferdi Zeyrek, Girelli’ye ve Dağhacıyusuf Mahallesi’ne birer düğün salonu yapılacağını da açıkladı. Zeyrek, “2025 yılında Alaşehir’e neler yapabiliriz diye konuşurken Ahmet Başkan iki şey istedi, Girelli’ye ve Dağhacıyusuf’a birer düğün salonu. Yerleri hazır, projeleri bitti. Bayram sonrası ihaleye çıkıyoruz. Yaz sonu gelmeden Girelli’nin düğün salonu tamamlanmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“DEVLETİN EMANET ETTİĞİ PARAYI HARCIYORUZ”

Konuşmasında kaynakların adil kullanımına da dikkat çeken Başkan Zeyrek, “Hizmeti yaparken kendi cebimden harcamıyorum, devletin emanetini harcıyorum. O emanette dağ köylerindeki yalınayak çocukların da hakkı var. Bu bilinçle hareket ederek, her kuruşu halkın talebi doğrultusunda, halk için kullanıyoruz ve böyle de devam edeceğiz” dedi.

“BU GÖREVİ HELALLİK ALMADAN BİTİRMEYECEĞİM”

Zeyrek, hem önceki dönemden kalan borçları ödediklerini hem de sosyal belediyecilikten altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda hizmet vermeye devam ettiklerini vurgulayarak, “Borç ödüyoruz, araç ve ekipman alıyoruz, hizmeti her yere ulaştırıyoruz. Her zaman sizin yanınızda olacağız. Allah sizden razı olsun. Bana oy verenlerden helallik almadan bu görevi bitirmeyeceğim. Hizmete devam edeceğim, beş yılın sonunda bir kez daha karşınıza çıkıp helallik isteyeceğim” şeklinde konuştu.