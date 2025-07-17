Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle tüketicilerin daha şeffaf bilgilendirilmesini ve ekonomik çıkarlarının korunmasını hedefliyoANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçireceğini duyurdu. Bakanlık, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında, perakende satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekil, içerik ve kullanımına yönelik yeni kurallar getirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yönetmeliğin temel amacının tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve doğru, eksiksiz bilgilendirilmelerini sağlamak olduğu vurgulandı.

Artan tüketici şikâyetleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan düzenlemeler arasında öne çıkanlar şöyle:

Ambalaj Ağırlığı Düzenlemesi: Tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde ambalaj ağırlıklarına (dara) ilişkin zorunlu hesaplama yapılacak, böylece tüketiciler net miktar üzerinden ödeme yapacak.

Yiyecek ve İçecek Sektöründe Dijitalleşme: Lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde fiyat listeleri, masalarda karekod (QR kod) ile tüketicilere sunulabilecek. Ayrıca fiyat listeleri, Bakanlık tarafından belirlenen sisteme aktarılabilecek.

Kitap ve Kırtasiye Sektöründe Teknoloji: Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmeler, fiyat etiketlerinin yanı sıra “fiyat gör” gibi elektronik cihazlarla fiyat bilgisi sunabilecek, böylece tüketicilerin fiyatlara kolay erişimi sağlanacak.

Bakanlık, söz konusu düzenlemelerin üretici ve tüketici dengesini gözeterek hazırlandığını, ilgili kuruluşların görüşlerinin alındıktan sonra yönetmeliğin resmi onaya sunulacağını belirtti.