Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali, dokuz günlük kültür ve sanat maratonunu Gökhan Türkmen konseriyle tamamladı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Gökhan Türkmen, Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Göreme Festival Alanı'nda konser verdi. Sanatçı, 'Durum Leyla' başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Eserleri kendine has yorumuyla repertuvarında bir araya getiren Türkmen, sahnedeki performansıyla dinleyicilerden ilgi gördü.

Güçlü vokali ve kendine özgü sahne duruşuyla dikkat çeken sanatçının performansını ilgiyle takip eden hayranları şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sırasında seyirciler arasında gerçekleşen evlilik teklifi de geceye duygusal bir an kattı.

Gökhan Türkmen'in şarkıları eşliğinde yapılan teklif, festival alanındaki müzikseverlerin alkışlarıyla karşılandı. Bu özel an, kapanış gecesinin hafızalarda kalan anlarından biri oldu.

1 Ağustos'ta başlayan Nevşehir Kültür Yolu Festivali, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden gastronomi deneyimlerine uzanan programıyla kentin farklı noktalarına yayıldı. Gökhan Türkmen konseriyle tamamlanan Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin ardından Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bir sonraki durağı, 8-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Malatya Kültür Yolu Festivali olacak.