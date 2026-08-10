İzmir Büyükşehir Belediyesi, mezarlık hizmetlerinde yeni bir model başlatıyor. İESOB ile imzalanan iş birliği protokolüyle mezar yapım hizmetleri teknik ve estetik standartlara bağlanacak. Vatandaşların farklı usta ve firmalarla tek tek görüşmesinin önüne geçilirken, hizmetler kayıtlı ve yetkilendirilmiş esnaf tarafından gerçekleştirilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yakınlarını kaybeden yurttaşların en hassas dönemlerinde işlerini kolaylaştırmak, kayıtlı esnafı desteklemek ve mezarlıklarda estetik bütünlük sağlamak amacıyla mezar yapım hizmetlerinde yeni bir model hayata geçiriyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün, mezar yapım hizmetlerinin belirli teknik ve görsel standartlar çerçevesinde yürütülmesini sağlaması hedefleniyor.

İmza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İESOB Başkanı Yalçın Ata ve ilgili meslek odalarının temsilcileri katıldı.

'MEZARLIKLAR MANEVİ ANLAMDA ÇOK KIYMETLİ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mezarlıkların yalnızca fiziksel alanlar olmadığını, yakınlarını kaybeden vatandaşlar açısından büyük manevi anlam taşıdığını belirtti. Yeni uygulamayla mezarlıklarda bakım, düzen ve estetik standardın yükseltilmesini amaçladıklarını ifade eden Tugay, 'Bundan sonra yapılacak yeni mezarlarda standardı yüksek, daha kaliteli bir mezar yapısı oluşacak. Çevre düzenlemesi de ona göre özenilerek yapılacak' dedi.

Tugay, uygulamanın vatandaşların manevi hassasiyetlerini gözetirken fiyatlandırma açısından da vatandaş lehine sonuçlar doğuracağını söyledi.

Yeni sistemle yakınını kaybeden vatandaşların mezar yaptırmak için farklı kişi, usta veya firmalarla tek tek görüşmek zorunda kalmasının önüne geçilecek. Vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili meslek kuruluşlarının denetiminde, önceden belirlenen koşullar ve kalite standartları doğrultusunda hizmet alabilecek. Böylece mezar yapım sürecinin daha kolay, şeffaf ve öngörülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

MEZAR YAPIMINDA TEKNİK VE ESTETİK KRİTERLER

Yeni dönemde mezar yapım işleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek tip projeler, teknik şartnameler ve estetik kriterlere uygun şekilde gerçekleştirilecek. Uygulamayla izinsiz ve standart dışı yapılaşmaların, eksik ve hatalı imalatların önüne geçilmesi ve mezarlıklarda görüntü bütünlüğünün korunması amaçlanıyor.

Modelin önemli ayaklarından birini ise kayıtlı esnaf oluşturacak. Mezar yapım hizmetleri, yetkilendirilmiş, mevzuata uygun faaliyet gösteren ve ilgili meslek odalarına kayıtlı ustalar tarafından gerçekleştirilecek.

Bu sayede kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, işlerin yetkin kişiler tarafından yapılması ve kurallara uygun faaliyet gösteren esnafın desteklenmesi hedefleniyor.

TAMAMLANAN MEZARLAR DENETİMDEN GEÇECEK

Yeni modelde yapımı tamamlanan her mezar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili meslek kuruluşlarının teknik denetiminden geçirilecek. Belirlenen teknik şartname ve standartlara uygun olmadığı tespit edilen işler kabul edilmeyecek. Eksikliklerin giderilmesinin ardından hizmetin belirlenen kriterlere uygun hale getirilmesi sağlanacak. İESOB Başkanı Yalçın Ata da projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, uygulamanın hem İzmir halkına hem de esnafa katkı sağlayacağını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise uygulamayla mezarlıklarda daha kaliteli, düzenli ve estetik bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, 'İzmir bu protokolle birlikte bu konuda yeni bir başlangıç yapmış olacak' dedi.