Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü mübarek Ramazan ayına hazırlık kapsamında ilçede bulunan tüm cami ve ibadethanelerde hijyen çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmesi için yürütülen çalışmalar doğrultusunda ibadethaneler titizlikle ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Özellikle toplu ibadetlerin yoğunlaştığı bu dönemde hijyen standartlarını en üst seviyede tutmayı amaçlayan Fatih Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak sürdürecek. Kullanılan ilaçlar insan sağlığına zarar vermeyen ve uzun süre etkili koruma sağlayan özel formüllerden oluşuyor. Çalışmaların ilçedeki tüm cami ve ibadethaneleri kapsayacak şekilde planlandığı belirtildi.

Fatih Belediyesi yetkilileri Ramazan ayı boyunca da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam edileceğini vurgulayarak vatandaşların sağlığı ve huzur içinde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gereken tüm önlemlerin alındığını ifade etti.