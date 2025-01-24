Merkez Bankası, FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özelliklerinin devreye alındığını duyurdu. Eklenen yeni özelliklerle kurumsal kullanıcılar da sistemi kullanabilecek.ANKARA (İGFA)- Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ödeme öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanan FAST Ödeme İste Katman Servisinin yeni özellikleri devreye alındığı kaydedildi.

2024 yılından bu yana bireysel kullanıcılar tarafından kullanılan FAST Ödeme İste Katman Servisi, eklenen yeni özellikler sayesinde kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabileceği belirtilen açıklamada, "Böylece söz konusu katman servis, hem işletmeler arası ödemelerde kullanılabilecek hem de işletmelerin bireysel kullanıcılarla yaptıkları işlemlerde “ödeme iste” talebini başlatabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, FAST Ödeme İste Katman Servisinin tüm ödeme türlerinde “kısmi ödeme” ve “erken ödeme”, kurumsal kullanıcıların başlattığı ödeme türlerinde ise “ödeme erteleme” fonksiyonları devreye alınmıştır" denildi.

FAST'TE İŞLEM HACMİ ARTIYOR

FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin çeşitlenen fonksiyonları ve kullanım alanlarıyla kullanıcılara yeni kolaylıklar getirirken ödemeler ekosisteminde birçok noktada katma değer oluşturacağını kaydeden Merkez Bankası, konuyla ilgili yazılı açıklamasında ayrıca, 7/24 anlık ve güvenli para transferi imkânı sunan FAST Sisteminde, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından oluşan katılımcıların sayısının 2024 yılında 42’ye çıktığını duyurdu.

Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacminin 2024 Aralık ayında günde ortalama 13,8 milyon olarak izlendiği kaydedildi.