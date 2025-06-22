İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısını kınadı. Saldırının, İsrail’in saldırganlığına eklemlenerek Ortadoğu’da barış yerine kaos yaratacağını belirten Altun, uluslararası toplumu diplomaside ısrarcı olmaya çağırdı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin 22 Haziran 2025’te İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Altun, saldırının İsrail’in bölgedeki saldırgan politikalarına destek niteliği taşıdığını ve Ortadoğu’da barış ile istikrarı değil, kaos ve karmaşayı körükleyeceğini vurguladı.

“ABD’NİN MÜDAHALELERİ RADİKALLEŞME VE TERÖRÜ ARTIRIYOR”

Altun, ABD’nin geçmişte Irak ve Afganistan’a yönelik askeri müdahalelerinin dünyada radikalleşme ve terörü artırdığını hatırlatarak, İran’a yönelik bu saldırının da benzer sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. “Batı’da yabancı ve Müslüman düşmanlığını, Doğu’da ise Batı ve Amerikan karşıtlığını tetikleyen dinamiklerle ABD’nin askeri müdahaleleri arasında doğrudan ilişki var” dedi.

“NETANYAHU’NUN POLİTİKALARINA DESTEK BARIŞI UZAKLAŞTIRIR”

Açıklamada, ABD’nin İsrail’in soykırımcı savaş politikalarını engellemek yerine Netanyahu yönetiminin kontrolsüz politikalarına destek vermesinin dünya barışını tehdit ettiği belirtildi. Altun, “Amerika’nın, Netanyahu şebekesinin peşine takılması durumunda dünya barışı erişilmesi daha uzak bir hedef olarak kalacaktır” uyarısında bulundu.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1936783115646579033

Uluslararası toplumu “makul olanın etrafında kenetlenmeye” davet eden Altun, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde diplomasinin önemine vurgu yaparak, “Gözü dönmüş bir şebekenin uluslararası sistemi provoke ve sabote etme çabalarına karşı çıkılmalı” diyerek, diplomaside ısrarcı olunmasını istedi.

TÜRKİYE’NİN BARIŞ ODAKLI DURUŞU

Altun, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgede ve dünyada istikrarı savunan, medeniyetler arasında barışı yücelten ve Doğu ile Batı arasında uyumu teşvik eden bir siyasi yaklaşımı sürdüreceğini belirtti. “Türkiye olarak barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğiz” mesajını verdi.